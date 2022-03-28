Скорая помощь. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

28 марта 2022, 07:30

Число пострадавших от отравления в Каспийске достигло 68

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С начала вспышки кишечной инфекции в Каспийске всего врачи госпитализировали 68 человек. На лечении в больнице остаются 45, остальные пациенты выписаны, сообщил Минздрав Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 марта стало известно, что в Каспийске с признаками отправления были госпитализированы 22 местных жителя. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Большинство из госпитализированных с отравлением жителей Каспийска – дети, информировал Минздрав Дагестана. "Всего за период с 19 по 27 марта в Каспийске госпитализировано с признаками кишечной инфекции 68 человек, из них 61 ребёнок. Течение заболевания легкой и средней степени тяжести, тяжелые случаи – не зарегистрированы", – сообщило ведомство вечером 27 марта в своем Telegram-канале.

27 марта из больницы в Каспийске были выписаны шесть пациентов, пролеченные от кишечной инфекции, состояние остальных 45 – с улучшением, добавило ведомство. "В скором времени они также готовятся на выписку, новых госпитализаций за истёкшие сутки нет", – подчеркнуло министерство.

Сотрудники Каспийской ЦГБ проводятся в городе профилактическую работу по предотвращению распространения кишечных инфекций. "65 медицинских бригад обошли 515 дворов и 98 многоквартирных домов, где проживает более 15 тысяч человек. Цель обходов – активное выявление жителей с признаками болезни – тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела, боли в животе", – пояснил Минздрав Дагестана.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Руководитель "Буйнакскводоканала" оштрафован после массового отравления", "Власти Кулинского района сообщили о гибели на Украине уроженца села Цовкра-2", "Выписаны из больницы все отравившиеся в Хунзахском районе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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