23 марта 2022, 20:32
Массовое отравление в Каспийске обернулось уголовным делом
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления детей в Каспийске.
Как писал "Кавказский узел", за три дня в каспийскую горбольницу обратились 22 человека с симптомами острой кишечной инфекции. По состоянию на 21 марта в больнице находились один взрослый и 10 детей. На 22 марта источник отравления не был установлен, но за подаваемой в город водой был усилен контроль, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
После массового отравления следователи возбудили дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет), сообщило Следственное управление Следственного комитета по Дагестану поздно вечером 22 марта на своем сайте.
По версии следствия, с 19 по 21 марта 21 житель микрорайона "Кеминг" в Каспийске обратились в центральную городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции. Среди них были 20 несовершеннолетних, в том числе шесть детей в возрасте до шести лет. "Предварительно, причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. Проводится комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений", - говорится в сообщении ведомства.
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Автор: "Кавказский узел"