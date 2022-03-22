Контроль за состоянием воды усилен в Каспийске после отравления 22 человек

22 марта 2022, 22:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Источник отравления в Каспийске не установлен, но за подаваемой в город водой усилен контроль, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Санитарный контроль необходимо проводить постоянно, а не только после инцидентов, подчеркнул руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", за три дня в каспийскую горбольницу обратились 22 человека с симптомами острой кишечной инфекции. По состоянию на 21 марта, в больнице находились один взрослый и 10 детей.

Сотрудники санитарного ведомства провели лабораторные исследования биоматериала у пятерых жителей Каспийска, которые были госпитализированы с признаками отравления. В двух анализах были обнаружены РНК и ДНК возбудителей острой кишечной инфекции. В одном случае это был ротавирус, а в другом – норовирусная инфекция и выявлен ДНК бактерии Шигеллы. "Сегодня специалистами были отобраны еще 12 проб", - уточнили в дагестанском Роспотребнадзоре.

В Каспийске усилен лабораторный контроль за подаваемой водой, отобраны её пробы для проведения исследования. В данный момент результаты находятся в работе, добавил представитель ведомства.

Рост числа отравившихся в городе не отмечен, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

Сотрудник станции Каспийской скорой помощи рассказал, что звонки с жалобами на рвоту и высокую температуру поступают, однако точное число вызовов затруднился назвать, пояснив, что для этого необходимо обратиться к заведующему. На момент звонка корреспондента "Кавказского узла" руководителя станции на рабочем месте не было.

Отравление 22 человек для Каспийска является массовым, такое число нельзя связывать с сезонностью, отметил руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

"Скорее всего, был один источник, который и вызвал отравление у населения. Проблема возникла, предположительно, вследствие недостаточного контроля за санитарным состоянием общественного питания и водоснабжения. Источники, конечно же, должны быть нейтрализованы в ближайшие сроки. Но необходимо вести постоянный контроль, чтобы избежать таких инцидентов. Но зачастую и к сожалению, контроль усиливается, когда происходят такие происшествия. Тогда и начинаются проверки, кого-то штрафуют, закрывают. Но в целом проблема не решается, и избежать повторения таких историй не удается", - подчеркнул он.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.