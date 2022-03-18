Оставлен в силе приговор волгоградским Свидетелям Иеговы*

18 марта 2022, 14:48

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Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобы на приговор пяти волгоградским Свидетелям Иеговы*, осужденным на сроки в колонии по обвинению в экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября 2021 года суд в Волгограде приговорил к лишению свободы пятерых Свидетелей Иеговы*, признав их виновными в экстремизме. Подсудимые решили обжаловать приговор. Ранее в последнем слове они заявили о своей невиновности и попросили суд оправдать их.

Валерий Рогозин, Сергей Мельник, Игорь Егозарян, Вячеслав Осипов и Денис Пересунько были обвинены в причастности к организации, которую суд признал экстремистской. Но сами они настаивают, что не причастны к деятельности юридического лица, а просто исповедовали свою религию. Игорь Егозарян и Сергей Мельник получили по шесть лет колонии общего режима, Вячеслав Осипов и Денис Пересунько – по шесть лет и три месяца, а Валерий Рогозин – шесть лет и пять месяцев.

Волгоградский облсуд рассмотрел сегодня апелляционные жалобы осужденных, в которых они просили оправдать их, и оставил в силе решение суда первой инстанции, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Егозарян, Мельник, Осипов, Пересунько и Рогозин, являясь последователями вероучения Свидетелей Иеговы* и членами соответствующего объединения, организовали деятельность местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы* Тракторозаводского района Волгограда», входящей в состав «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России»*, признанных экстремистскими", - изложила Вальковская решение суда.

Кроме того, суд пришел к выводу, что Осипов, Пересунько и Рогозин "осуществляли сбор средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации" и распоряжались ими. "Всего в период с 7 сентября 2017 года по 16 мая 2019 года они собрали денежные средства на общую сумму не менее 140 670 рублей. Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали, указывая на то, что «веру запретить нельзя»", - сказала Екатерина Вальковская.

Напомним, в суде первой инстанции, по версии защиты верующих, оглашались доказательства, которые не имеют отношения ни к сути обвинений, ни к религиозным взглядам подсудимых, а религиоведческая экспертиза не разъяснила, в чем состоит вменяемый верующим экстремизм. Родные подсудимых указали, что в случае лишения свободы семьи подсудимых останутся без кормильцев.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 365 его филиалов, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

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Материалы о последствиях судебного решения о запрете в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.