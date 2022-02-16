Свидетель Иеговы* арестован на Кубани после обыска

16 февраля 2022, 12:58

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41-летний житель Кубани арестован по делу об организации собраний Свидетелей Иеговы*, а всего в деле четверо подозреваемых, у них изъята религиозная литература, отчитались об итогах обысков следователи.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что в станицах Выселки и Березанская, а также в Новороссийске прошли обыски у более чем 30 Свидетелей Иеговы*, у них изъяли электронные устройства и личные записи. В отношении по меньшей мере трех верующих возбуждено уголовное дело, один из них, 41-летний Виталий Ушаков, помещен в изолятор временного содержания в Кореновске, сообщили администраторы сайта, освещающего преследование Свидетелей Иеговы* в России.

Подозреваемыми по делу об организации деятельности экстремистской организации стали четыре участника местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* в станице Выселки, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

"В отношении 41-летнего фигуранта, принимавшего наиболее активное участие в деятельности запрещенного объединения, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Подозреваемые - местные жители в возрасте от 39 до 48 лет, дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ возбуждено Кореновским межрайонным следственным отделом по материалам краевых управлений ФСБ и МВД.

"По версии следствия, в период с июля 2020 года по июль 2021 года фигуранты, являясь фактическими руководителями данного запрещенного объединения, организовывали в различных жилых и нежилых помещениях на территории района собрания, а также религиозные выступления в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников", - говорится в публикации.

В домах подозреваемых и в местах, где проводились собрания верующих, проведено более 30 обысков, подтвердили следователи. "Изъята интересующая следствие литература религиозного учения «Свидетели Иеговы»*, в том числе черновые записи, средства связи", - отмечается в сообщении.

Часть 1 статьи 282.2 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также о других случаях преследования на Кубани Свидетелей Иеговы*. Так, в январе Павловский райсуд признал верующего Максима Бельтикова виновным в участии в деятельности экстремистской организации и приговорил его к двум годам колонии общего режима. В декабре 2021 года Абинский райсуд по такому же обвинению назначил 2,5 года колонии Свидетелю Иеговы* Александру Николаеву.

Свидетели Иеговы* подвергаются уголовному преследованию и в других регионах юга России. Материалы об этом "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.