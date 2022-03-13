Восемь активистов задержаны на акции протеста в Волгограде

13 марта 2022, 15:58

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Силовики в Волгограде задержали по меньшей мере восьмерых человек на акции протеста против военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", в воскресенье 6 марта в центре Волгограда несколько десятков человек вышли на акцию протеста с призывом остановить военную спецоперацию на Украине. В акции приняли участие как молодежь, так и пожилые люди. Силовики задержали многих активистов. 23 участникам акции были назначены штрафы, организатор акции арестован на семь суток, сообщили в суде.

Сегодня в 14 мск у обелиска на площади Павших борцов в Волгограде собрались около 20 человек, чтобы принять участие в акции протеста против военной операции на Украине. Некоторые из них пришли с сумками, на которые были нанесены надписи с призывами к свободе слова. Активисты ничего не скандировали, они стояли группами и общались, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на площади.

Там же дежурили полицейские, сотрудники Росгвардии и казаки-дружинники. Офицер полиции проверял паспорта у участников акции, а в 15 мск начались задержания. В автозаки и в автобус полиции были отправлены восемь активистов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 6 марта аналогичные акции прошли и в других регионах юга России. Так, в Ростове-на-Дону акция протеста завершилась массовыми задержаниями. Активисты сообщили и о задержании председателя реготделения "Яблока" Марии Кривенко и члена партии Ярослава Ревенко. Не менее 60 человек были также задержаны на протестной акции в Краснодаре.

Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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