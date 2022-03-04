ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

04 марта 2022, 10:42

130 тысяч жителей Дагестана остались без света

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В зону отключения электричества в Дагестане попали жители Махачкалы и шести районов Дагестана.

"Сильный ветер в Дагестане оставил без электроснабжения 130 тысяч человек, энергетики ведут восстановительные работы", - сообщили в Минэнерго Дагестана.

Электроснабжение отключено в Сулейман-Стальском, Ахтынском, Ахвахском, Дербентском, Цумадинском, Тляратинском районах, а также в Махачкале и ее пригородах, пишет со ссылкой на пресс-службу ПАО "Россети Северный Кавказ" "Интерфакс".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" сегодня с 08:30 (мск) переведены на особый режим работы. В оперативном устранении технологических нарушений задействованы 267 специалистов в составе 98 бригад. Привлечена спецтехника - 48 единиц", - говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале ветер скоростью 13 метров в секунду, идет дождь при температуре +8 градусов. Ночью скорость ветра снизится до 12 м/с, температура - до +7, также будет идти дождь. 5 марта скорость ветра составит 5 м/с, температура поднимется до +10, осадков не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 6000 жителей остались без света в Дагестане после аварии", "Махачкалинцы пожаловались на отсутствие тепла и света в холодное время года", "Власти Левашинского района списали на майнинг перебои со светом".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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