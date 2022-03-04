Волгоградец арестован после антивоенного пикета на Мамаевом кургане

04 марта 2022, 10:02

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Суд арестовал на 10 суток активиста Владислава Лыгина, который провел на Мамаевом кургане пикет против военной операции на Украине. Защита заявила, что обжалует решение суда.

Как сообщал "Кавказский узел", пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине проходят в Волгограде с 24 февраля. За эти дни были задержаны более 20 человек. Волгоградцы также возлагают цветы на гранитную нишу города-героя Киева на нижней террасе Мамаева кургана. Они отметили, что опасаются попасть на камеры наблюдения, так как слышали о задержаниях участников антивоенных пикетов.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

24-летний Владислав Лыгин был задержан и доставлен в полицию 3 марта, рассказал его адвокат Роман Зайцев. "Составили протокол по статье 20.2 часть 8 КоАП РФ, сразу отвезли в суд, суд назначил наказание 10 суток", – сказал Зайцев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат пояснил, что Лыгин 27 февраля провел акцию протеста против боевых действий на Украине, он стоял с антивоенным плакатом. Лыгин записал видео. Так как видео записывали несколько человек, в камеру наружного видеонаблюдения попало, как люди стоят и снимают друг друга, с некими предметами. При этом, что написано на плакате, на кадрах видео не видно.

Из-за плохого качества видеозаписи идентифицировать людей невозможно. Судья отказал в удовлетворении ходатайств в назначении портретной экспертизы, чтобы идентифицировать – Лыгин на кадрах или нет. Полицейские предоставили в суд несколько фото и видеофайлов, на которых Лыгин и другие люди по одному записывают видео. Их взяли из открытых источников, пояснил защитник.

"На видео действительно видно, как три человека идут. Потом один стоит с плакатом. В какой-то момент один убирает плакат, второй параллельно с ним раскрывает. Вот эти полсекунды и считаются публичным мероприятием. То есть по версии полиции они стояли вдвоем с плакатом. Суд посчитал данное мероприятие массовым. С позицией суда не согласны, будем обжаловать", – добавил Зайцев.

В постановлении суда по делу Лыгина (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что активист с плакатом в руках был на Мамаевом кургане совместно с двумя другими людьми, у одного из которых был плакат "Деды сражались за мир! Нет <…>! Вы защищаете <…>".

В постановлении сказано, что Лыгин провел публичное мероприятие в форме группового пикетирования. "Лыгин не подал уведомление о проведении публичного мероприятия в администрацию, проведенное мероприятие является несанкционированным, нарушена статья 7 ФЗ №54. Лыгин вину не признал, указав, что никакой общей организации не было", – подчеркивается в документе.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".