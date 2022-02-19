Следком выявил разрушение снарядами двух зданий в Ростовской области

19 февраля 2022, 23:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В результате нового обстрела с территории Украины разрушена хозпостройка в приграничном селе Ростовской области, сообщили в ФСБ. Разрушения обнаружены в двух ростовских селах, уточнили в Следкоме.

Как писал "Кавказский узел", источники в силовых структурах сегодня утром сообщили о взрыве двух снарядов в Тарасовском районе Ростовской области, недалеко от границы с Украиной, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Взрыв произошёл в станице Митякинской, сообщил Следком.

Руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР объявило 18 февраля массовую эвакуацию жителей в связи с возможным обострением ситуации. Власти Ростовской области проинформировали, что готовят места для размещения 10-15 тысяч беженцев, первые автобусы в ночь на 19 февраля с ними уже прибыли в регион. Сегодня в Ростовской области был введен режим ЧС, чиновники пояснили, что эта мера необходима для облегчения принятия юридических решений в связи с ожидаемым ростом числа беженцев из Донбасса. Некоторые из пунктов размещения беженцев в Ростовской области оказались не готовы к их приему, из-за чего часть прибывших жителей Донбасса вынуждена оставаться в автобусах. Сами беженцы пожаловались на неопределенность, а также на разрыв семей из-за запрета мужчинам покидать территории непризнанных республик.

В Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России вблизи границы с Украиной: один из снарядов взорвался в двух километрах от границы, второй разрушил хозяйственную постройку, сообщили сегодня вечером в пресс-службе Погрануправление ФСБ России по региону.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России. Один из снарядов взорвался в двух километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района", - заявил представитель Погрануправлени. Он добавил, что жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.

Инцидент произошел во второй половине, уточнил позже Следственный комитет России, сообщив о возбуждении уголовного дела по факту повреждения двух домовладений в населенных пунктах на территории Ростовской области в результате попадания снарядов с территории Украины. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом), информировало на своем сайте ведомство.

По версии следствия, сегодня во второй половине дня неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего были полностью разрушены один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одна хозяйственная постройка нежилого домовладения в хуторе Патроновка (хутор Патроновка входит в состав Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области, - прим. "Кавказского узла"),

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг обвинения в причастности украинских военных к инциденту. «Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России. Украина не производила подобных обстрелов», - написал министр на своей странице в Twitter и призвал провести «беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ».