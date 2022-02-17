Жители Старого Черека пожаловались на обилие бродячих собак

17 февраля 2022, 17:44

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Большое количество бродячих собак в Старом Череке угрожает безопасности местных жителей, указали авторы поста в Instagram. Проблему должны решать и сами местные жители, и власти, заявили авторы комментариев к посту.

Публикация с жалобами на большое количество бродячих собак появилась сегодня в Instagram-паблике "Голос КБР", насчитывающем 153 тысячи подписчиков. "Каждое утро не можем идти на работу в Старом Череке. Всюду бродят бродячие собаки, а по ночам они врываются в курятники и душат всю домашнюю птицу и кроликов. Помогите, пожалуйста, решить вопрос с бродячими собаками. Очень страшно по утрам ходить на работу!", - говорится в публикации.

Семь собак, преимущественно крупных размеров, стоят и сидят вдоль дороги, три из них стоят на самой дороге, перекрывая возможность прохода, следует из опубликованного в паблике видео.

Публикация на 17.30 мск набрала 475 отметок нравится и 218 комментариев.

Часть пользователей связала проблемы с бродячими собаками с поведением самих жителей. "Выбрасывают собаку как ненужную вещь потом жалуются что бродячих собак много. Да их много, потому что люди бессердечные и безответственные и могут с легкостью выбросить животного, а что с ним дальше будет никого не касается. Научитесь уже нести ответственность и потом не будет столько животных которые скитаются по улицам. Собак такими агрессивными делают люди, много раз была свидетелем того как дети кидали камни в собак которые никого не трогают и спят!", - написала kambievaolesya. "Каждое утро, прежде чем пройти мимо, покормите их и потом проходите спокойно", - посоветовал anonim_10_12. "В сёлах откуда собаки? Заберите домой и кормите, привяжите и пусть охраняет огород, ферму и т. д.", - прокомментировал пользователь agnessa_semen.

Часть комментаторов отметил, что проблемой должны заниматься власти. "Я удивляюсь этим комментариям! Кормите, возьмите... А если они нам не нужны? Они ж размножаются ещё бесконтрольно, скоро вся республика будет захвачена ими. Вас устраивает, что на каждом шагу бродячие собаки будут? Надо как-то решать этот вопрос на государственном уровне. Хотя бы ловить их и стерилизовать", - указала lina_dark. "Совсем недавно Каноков А.Б. (член Совета Федерации от Кабардино-Балкарии, глава Кабардино-Балкарии до 2013 года - Прим. "Кавказского узла") обещал, что решит проблему с бродячими собаками в КБР, помню как им восхищались после этого поста. Но увы, на словах много чего говорят, по факту проблема так и осталась и ничего не сделано", - отметила dina18041985.