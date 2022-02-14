Защита Хадзиева сочла излишним обжаловать приговор

14 февраля 2022, 16:48

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Приговор военнослужащему из Северной Осетии Вячеславу Хадзиеву, осужденному за убийство в состоянии аффекта, решено не обжаловать, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля военный суд в Нальчике признал военнослужащего из Северной Осетии Вячеслава Хадзиева виновным в убийстве 46-летнего жителя Моздокского района Тимура Валиева. Хадзиев совершил убийство в состоянии аффекта, решил суд и назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы, - ограничение по военной службе на год с удержанием из его денежного довольствия 10% в доход государства. Также суд обязал Хадзиева выплатить сестре Тимура Валиева компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей и оплатить расходы на погребение – 166,5 тысячи рублей.

По данным суда, в ночь на 23 марта 2021 года в кафе в станице Луковской Моздокского района после ссоры, переросшей в групповую драку, Тимур Валиев убил ножом Алана Хадзиева. Родной брат Алана Вячеслав Хадзиев, не принимавший участия в драке, отобрал у Валиева нож и нанес ему три удара этим же ножом, отчего Валиев умер на месте. Хадзиев сам пришел в полицию и добровольно выдал нож.

Защита Хадзиева решила не обжаловать приговор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Хадзиева Артем Мурадов. "Обжаловать приговор мы не намерены. Позиции стороны обвинения и потерпевшей (сестры Валиева. – Прим. "Кавказского узла") нам неизвестны. После вступления приговора в законную силу можно будет изложить более подробно нашу позицию", - сказал он.

Адвокат также прокомментировал приговор своему подзащитному. "Хадзиев ранее не судим, положительно характеризуется, на иждивении двое малолетних детей, с потерпевшей стороной помирились, свою вину признал полностью, его действия были вызваны неправомерными действиями самого потерпевшего, он является военнослужащим. С учетом всех этих обстоятельств и в рамках санкции части 1 статьи 107 УК РФ и назначено наказание", - сказал Мурадов.

Часть 1 статьи 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта) предусматривает до двух лет исправительных работ, либо до трех лет ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы.

Комментариями от представителей стороны потерпевшей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, в апреле 2021 года Совет осетин "Стыр Ныхас" примирил фамилии Хадзиевых и Валиевых, которые стали кровниками после двойного убийства в кафе. По словам зампредседателя "Стыр Ныхаса" Казбека Еналдиева, оба погибших "хорошо знали друг друга, между ними были добрые отношения, но произошла какая-то нелепость, большая трагедия для двух семей". "И старшие двух фамилий, и родные братья погибших мужчин проявили понимание и настоящую мудрость, выразили соболезнования друг другу и при свидетелях заявили, что между ними больше нет вражды", - рассказал он.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".