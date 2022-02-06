06 февраля 2022, 14:04

Сняты ограничения на проезд по автотрассе в Грузии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рабочие расчистили от снега трассу Тбилиси – Сенаки - Леселидзе, и запрет на движение грузовиков по ней снят, сообщил департамент автодорог Грузии.

Как писал "Кавказский узел", утром 5 февраля департамент автодорог Грузии сообщил, что из-за сильного снегопада запрещено движение грузовиков по участку трассы Тбилиси – Сенаки – Леселидзе и перевалу Паравани.

Движение по дороге международного значения Тбилиси – Сенаки - Леселидзе свободно после расчистки проезжей части, сообщил департамент автодорог Минрегионразвития Грузии.

"Работы по уборке снега на дорогах проводятся круглосуточно по всей территории Грузии, в том числе, на центральной скоростной автомагистрали. Дорогу интенсивно очищают и посыпают технической солью", - цитирует сегодня сообщение департамента "Новости-Грузия".

При этом на перевале Паравани (трасса Кода - Парцхиси - Манглиси - Цалка - Ниноцминда) движение запрещено для всех видов машин.

Кроме того, сохраняется запрет на движение большегрузных машин участках трасс Гоми - Сахчере - Чиатура - Зестафони, Лентехи - Меле и Кутаиси - Саирме, информирует издание.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ниноцминде умеренный снегопад при температуре воздуха -6 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 7 февраля также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -13 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов транспорта", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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