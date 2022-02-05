Заснеженная дорога в Грузии. Фото с сайта Департамента автодорог Грузии. http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=news&func=menu&uid=1644006618&pid=1388404621

05 февраля 2022, 08:30

Ограничения введены на трех дорогах Грузии из-за снегопада

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за сильного снегопада на трассе Тбилиси – Леселидзе и перевале Паравани запрещено движение грузовиков, а перевал Накерала закрыт для всех машин, сообщили власти Грузии.

По данным Департамента автодорог Грузии, на участке трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе с 138 по 158 километры введено ограничение на движение грузовиков из-за сильного снегопада.

Аналогичные ограничения из-за непогоды введены на дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (участок с 94 по 110 километры, перевал Паравани).

На перевале Накерала запрещено движение всех машин. "Из-за снега на трассе Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, участок с 35 по 62 километры (перевал Накерала), запрещено движение всех видов транспорта", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что с 1 по 2 февраля Военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков из-за непогоды.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нинцминде идет снег при температуре воздуха -10 градусов, скорость ветра – пять метров в секунду. В ночь на 6 февраля также ожидается снег, температура воздуха понизится до -11 градусов, скорость ветра – до пяти метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды", "Четвертая лавина за сутки сошла на трассу в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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