Ограничения введены на трех дорогах Грузии из-за снегопада

05 февраля 2022, 08:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за сильного снегопада на трассе Тбилиси – Леселидзе и перевале Паравани запрещено движение грузовиков, а перевал Накерала закрыт для всех машин, сообщили власти Грузии.

По данным Департамента автодорог Грузии, на участке трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе с 138 по 158 километры введено ограничение на движение грузовиков из-за сильного снегопада.

Аналогичные ограничения из-за непогоды введены на дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (участок с 94 по 110 километры, перевал Паравани).

На перевале Накерала запрещено движение всех машин. "Из-за снега на трассе Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, участок с 35 по 62 километры (перевал Накерала), запрещено движение всех видов транспорта", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что с 1 по 2 февраля Военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков из-за непогоды.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нинцминде идет снег при температуре воздуха -10 градусов, скорость ветра – пять метров в секунду. В ночь на 6 февраля также ожидается снег, температура воздуха понизится до -11 градусов, скорость ветра – до пяти метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.