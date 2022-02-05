Директор стройфирмы заподозрен в мошенничестве при благоустройстве улицы в Астраханской области

05 февраля 2022, 15:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава строительной фирмы внес ложные сведения в документы по благоустройству улицы в селе Астраханской области, похитив свыше 200 тысяч рублей, считает следствие.

По версии следствия, по контракту с администрацией села Енотаевка строительная фирма выполняла работы по благоустройству одной из улиц. "Подозреваемый изготовил акт выполненных работ и справку об их приемке и стоимости, куда внес заведомо ложные сведения об объемах фактически выполненных работ, в связи с чем мошенническим путем похитил более 200 тысяч", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

В отношении главы строительной организации возбуждено дело по ч.3 ст.159 УК России (мошенничество), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2021 года астраханский чиновник был заподозрен в злоупотреблении полномочиями при покупке здания для муниципального детсада.