05 февраля 2022, 15:03

Директор стройфирмы заподозрен в мошенничестве при благоустройстве улицы в Астраханской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава строительной фирмы внес ложные сведения в документы по благоустройству улицы в селе Астраханской области, похитив свыше 200 тысяч рублей, считает следствие.

По версии следствия, по контракту с администрацией села Енотаевка строительная фирма выполняла работы по благоустройству одной из улиц. "Подозреваемый изготовил акт выполненных работ и справку об их приемке и стоимости, куда внес заведомо ложные сведения об объемах фактически выполненных работ, в связи с чем мошенническим путем похитил более 200 тысяч", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

В отношении главы строительной организации возбуждено дело по ч.3 ст.159 УК России (мошенничество), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2021 года астраханский чиновник был заподозрен в злоупотреблении полномочиями при покупке здания для муниципального детсада.

Примечание:

"Полицейские в Астраханской области осуждены по делу о превышении полномочий", "Депутат астраханской гордумы осужден за мошенничество", "Глава района Астраханской области обвинен в мошенничестве на 40 миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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