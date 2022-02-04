Сочинские евреи подтвердили востребованность новой синагоги

04 февраля 2022, 09:06

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Действующая синагога в Сочи не вмещает больше 30 человек, в то время как численность евреев в городе составляет около трех тысяч, отметили представители общины. Сочинский раввин заявил, что здание для новой синагоги планируется построить в течение трех лет. Местные власти подчеркнули, что проект еще не утвержден.

Как сообщал "Кавказский узел", между властями Сочи и еврейской общиной разгорелся спор из-за земельного участка, который ранее был выделен под строительство здания для синагоги и аренду, на который еврейская община оформила в 2008 году. Мэрия посчитала, что у районной власти не было полномочий распоряжаться землей, которая относится к особо охраняемым курортным территориям. Но краевой арбитражный суд в январе 2016 года поддержал еврейскую общину, подтвердив факт владения "Сочинской городской еврейской общиной" участком на улице Дагомысской.

Раввин обозначил сроки строительства в Сочи здания новой синагоги

Еврейская община в Сочи за 30 лет своего существования выросла на несколько тысяч и продолжает увеличиваться за счет растущего населения Сочи. При этом старенькая синагога на улице Альпийской, 90А, не отвечает требованиям современности ни по размерам, ни по внешнему виду, рассказал сочинский раввин Шолом Лазар.

Он выразил надежду на "плодотворное сотрудничество" с мэрией Сочи, которая совместно с членами сочинского общинного еврейского центра разработала "дорожную карту" строительства новой синагоги на Бытхе, 20. "Если все пойдет по плану, то до конца года мы решим все юридические вопросы с документами новой синагоги, и в начале 2023 года приступим к строительству, на которое уйдет еще не менее 2-х лет. Надеемся, что через три года в Сочи появится синагога, не уступающая столичной, которая сможет принимать и радовать не только евреев, но и людей всех вероисповеданий, интересующихся еврейскими традициями, культурой, религией", – сказал Шолом Лазар корреспонденту "Кавказского узла".

По словам раввина действующая синагога по улице Альпийская, 90А, представляет собой старый индивидуальный дом, подъезда к которому и подхода нет, потому что отсутствует парковка на узкой улице, ведущей на кладбище и к многочисленным гаражам. Также нет даже тротуара. Движение к синагоге является опасным и труднодоступным. Шаббатняя утренняя и вечерние молитвы хотели бы посещать все три тысячи человек, которые насчитывает община, но вмещает она не более 30 человек.

"Община растет из-за роста населения Сочи. Евреи переезжают на юг из холодных регионов и даже из Израиля. Здесь тепло, климат и природа напоминают историческую Родину евреев. Они чувствуют себя тут комфортно. Много евреев приезжают на месяц погостить, отдохнуть в отелях и в санаториях, но, к сожалению, сталкиваются с тем, что синагоги фактически нет, потому что они не могут ее найти. И даже если нашли и смогли добраться, просто все желающие физически не помещаются. Внешний вид существующей синагоги оставляет желать лучшего", – отметил раввин.

Он также рассказал, что много молодых евреев интересуется своими корнями и историей. "У них есть потребность узнать свои корни. Потребность духовного роста. Потребность общения с такими же евреями, как и они. Мы стараемся проводить различные мероприятия для молодежи, внедрять жизненно полезные им программы, например о ценностях семейной жизни, несмотря на то что встречаться нам фактически негде. В нашей общине официально насчитывается более 3000 евреев. А в действующей синагоге помещается не более 30 человек. Желающих посещать синагогу, дополняют вновь прибывающие на ПМЖ евреи и те, кто приезжает сюда на отдых. Многих удивляет, как южная столица России не имеет достойной синагоги, кошерных ресторанов и магазинов", – сказал Шолом Лазар.

По его мнению, строительство синагоги и распространение еврейской культуры на курорте приведет к наплыву туристов евреев и не евреев, которые всегда ищут в своих поездках что-то новое, интересное и познавательное. Также Шолом Лазар не исключил, что строительство большой и красивой синагоги, проект которой уже утвердили члены сочинской общины, будет дорогим, но он надеется на помощь состоятельных инвесторов. "Здесь будут вложения не одного инвестора, а нескольких, которые посещают синагогу и которые хотят, чтобы в Сочи тоже была достойная синагога, как в других городах России", – подчеркнул раввин.

По его словам, вопрос с земельным участком на Бытхе, 20 также решается. "Земля муниципальная, но в какой форме она будет передана общине: в собственность либо в аренду еще не известно", – отметил Шолом Лазар.

Активистка назвала синагогу центром еврейской культуры

Самой многочисленной сочинской общиной является община религиозная, которая располагается на улице Альпийской, 90А. В светской организации на учете состоят около 300 евреев. Офис светской еврейской организации располагается в микрорайоне Мамайка. Ее цель благотворительная и здесь не обязательно чтобы еврей обязательно имел маму-еврейку. Принимаются в члены пенсионеры, дети до 18 лет и инвалиды, в ком есть еврейская кровь, и также родственники евреев: мужья, жены, которые евреями не являются, и, если после смерти второй половины они остаются одни, то продолжают быть членами общины, рассказала мультифункциональный куратор в Сочи Краснодарской краевой еврейской благотворительной общественной организации "Хэсэд Тиква" (Надежда) Марина Крюкова. "Благотворительная общественная организация создана в Сочи в начале нового столетия на базе комитета "Джойнт", – пояснила она.

Название комитета "Джойнт" происходит от American Jewish Joint Distribution Committee, сокр. JDC, "Американский еврейский объединённый распределительный комитет"; до 1931 года — "Объединённый распределительный комитет американских фондов помощи евреям, пострадавшим от войны". Это крупнейшая еврейская благотворительная организация, созданная в 1914 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. "Джойнт" помогает евреям, находящимся в нужде или опасности, по всему земному шару вне США. К 2014 году представительства "Джойнта" действовали в 70 странах. Основные направления работы: помощь пожилым людям, поддержка семьи и детей, развитие еврейского сообщества, международное развитие.

Сочинская община евреев ставит перед собой те же цели, что и "Джойнт", отметила Крюкова. "У нас в организации стоят на учете порядка 300 евреев. Мы помогаем им, экономически и морально. Посылаем почтовые переводы на питание, лекарства. Оплачиваем медицинские услуги, где есть различные обследования. К примеру, компьютерная томография головного мозга. Организуем и оплачиваем стоматологические услуги: протезирование зубов. Можем купить слуховой аппарат, тонометры, глюкометры, бытовую технику. Можем помочь в покупке и установке входных дверей и окон, приобрести реабилитационное оборудование: ортопедические матрасы, кресла-коляски, стульчики для ванны и многое другое. У нас также ещё есть патронажное обслуживание: сотрудницы приходят на дом, стирают, убирают, гладят, покупают продукты, готовят еду. Есть программа по сохранению памяти для пожилых, с ними занимается специалист, прошедшая специальное обучение, мы оплачиваем ее услуги", – пояснила Марина Крюкова.

Новые члены находят общину сами, добавила она. "Раньше мы находили наших новых членов, а сейчас они находят нас сами. Мы тоже несем культуру в массы. Для детей проводим различные мастер-классы, отмечаем еврейские праздники. Но сейчас, когда началась пандемия, мы не имеем права собирать людей физически где-либо. Шабаты проходят в онлайн-режиме. Передачи транслируются из Краснодара. У кого есть Zoom, слушают", - пояснила координатор "Хэсэд Тиква".

Она отметила нужду в новой синагоге. "Синагога новая нужна. Это наша культура и традиции. Все больше детей стали гордиться тем, что они евреи. Я ни разу не встречала, чтобы кто-то жаловался на антисемитизм. Однако в интернете анонимно антисемитизм развит очень сильно", – сказала Крюкова.

Построить новую синагогу в Сочи важно и необходимо, считает местная жительница Зоя. "Отношение к евреям в Сочи не всегда лояльное. Мы в Сочи открыли сеть магазинов. Никто не знает, что мы евреи. Но мы за синагогу и будем посещать ее, и приглашать туда всех, кто имеет неправильное представление о евреях. Очень прекрасно если синагога появится. Там мы сможем встречаться", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Другой сочинский еврей, который преставился Владимиром, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что он также рад строительству новой синагоги в Сочи.

Архитектор Максим Любецкий рассказал, что к нему за проектированием здания синагоги обратилась еврейская община. "Сам я по происхождению еврей. Я выполнил проект здания синагоги, который одобрили заказчики. В еврействе нет специальных канонов религиозных зданий как, к примеру, есть в католических, христианских или мусульманских традициях. Аналога моему проекту нет в мире. Я исходил из того, чтобы религиозность, духовность и современность дополняли друг друга. Насчет реализации проекта и прошел ли он согласование с мэрией, я ничего не знаю", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он подчеркнул, что, как и все другие евреи, с нетерпением ждет начала строительства здания новой синагоги в Сочи.

Проект строительства синагоги в Сочи остается неутвержденным

Сочинская община евреев пытается построить здание новой синагоги около 20 лет, следует из публикации на сайте "Архитектура Сочи". "В феврале 2005 года еврейская община Сочи получила необходимую документацию для строительства синагоги площадью 1000 квадратных метров", – сказано в публикации, размещенной на сайте 12 октября 2010 года.

Этот проект так и не был реализован в период возглавления администрации Сочи Анатолием Пахомовым, который в 2016 году отказался выполнять решение суда о предоставлении земельного участка на улице Дагомысской под синагогу. Участок, на котором планировалось строительство здания для синагоги, был отдан сначала под ярмарку выходного дня, а затем под парковку больничного городка. В 2017 году раввин Ари, который ратовал за появление синагоги на улице Дагомысской, был выдворен из России вместе со своей супругой и детьми. Защита раввина допустила связь его выдворения со спором вокруг земельного участка, выделенного для строительства синагоги в Сочи.

Вопрос о строительстве здания новой синагоги еще находится на рассмотрении, так как на испрашиваемом участке находится аварийное здание, после его демонтажа власти рассмотрят вопрос о его использовании в рамках закона, сообщил 1 февраля начальник Управления администрации Сочи по взаимодействию с общественными объединениями Сергей Галустян.

"Исторически Сочи формировался как многонациональный, поликонфессиональный город, в котором проживают представители свыше 100 национальностей. Согласно официальным данным переписи 2010 года численность населения города Сочи составляла 420 589 человек, из которых 397 человек лица еврейской национальности. В 2000 году на территории города Сочи создана местная религиозная организация "Сочинская городская еврейская община" (хасиды), в настоящее время руководителем которой является Косневич Давид Матвеевич, религиозно-обрядовую деятельность осуществляет раввин Шолом Лазар", – сказал Галустян корреспонденту "Кавказского узла".

"Сочинская городская еврейская община" 25 сентября 2008 году заключила с местными властями договор на аренду участка для строительства здания синагоги на улице Дагомысской, договор затем продлевался. В 2018 году, по истечении срока договора, он не был продлен по причине изменения законодательства застройки и землепользования. В 2021 году в администрацию Сочи поступило письмо от еврейской общины с просьбой предоставить участок, расположенный по улице Бытха, 20 для строительства здания для синагоги, рассказал он.

Мусульмане Сочи поддержали идею о строительстве синагоги

Старожил Бытхи Петр Малов рассказал, что помнит, как приходил в здание Хостинской полиции на улице Бытха, 20. "Здание построено было еще в СССР, ему уже более полувека. Смотрелось стильно и современно. Но довели до разрухи. О том, что здесь будет синагога, слышу первый раз. Ничего против евреев и их синагоги не имею", – сказал Малов корреспонденту "Кавказского узла".

В положительном ключе о строительстве здания для новой синагоги также высказались представители ислама. "Молодцы еврейская община, что смогли договориться с властями о строительстве синагоги. Но властям, конечно, надо не забывать, что есть граждане, исповедующие и другие религии в Сочи, в том числе ислам <…>. Но, к сожалению, исламские общины и имамы, не столь активны в решении вопроса строительства мечети, хотя я знаю, что вопрос мечети в Сочи поднимался очень давно", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший советник муфтия Адыгеи и Краснодарского края Руслан Машитлев.

Он добавил, что мусульманам следует быть активнее, чтобы так же реализовать проект мечети в Сочи. "Я знаю, что в Сочи с 2017 года существует исламский культурный центр, но это не традиционная мечеть, и центр не способен вместить всех желающих для традиционных религиозных обрядов мусульман", – пояснил Машитлев.

Идею о строительстве в Сочи здания для новой синагоги также поддержал зампредседателя "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов Халид Тлиф. "Город многонациональный и поэтому все нации и все религии должны быть представлены в нашем городе. Ведь к нам приезжают туристы со всего мира. Должно быть место для всех вероисповеданий и христиан, и евреев, и католиков и мусульман", – сказал Тлиф корреспонденту "Кавказского узла".