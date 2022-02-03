Возобновлена работа курортов Карачаево-Черкесии

03 февраля 2022, 13:51

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Сняты ограничения на работу курортов Домбай и Архыз - они полностью открылись для туристов.

Как писал "Кавказский узел", часть канатных дорог и трасс на курортах Домбай и Архыз была закрыта 2 февраля в связи с плохими погодными условиями.

"Сегодня в Домбае возобновляется работа всех канатных дорог и горнолыжных трасс. Запрещено только катание вне трасс", - цитирует представителя администрации курортного поселка "Интерфакс".

На курорте Архыз, по данным администрации, открылись все трассы южного и северного склонов. Также для посещения открыты канатные дороги "Млечный путь", "Спутник", "Лунный экспресс", "Зеленая планета", "Северное сияние", "Союз", "Аполлон".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем и вечером в поселке Домбай без осадков, температура воздуха составляет -5 градусов, скорость ветра - 2 метра в секунду. 4 февраля ожидается снегопад, температура понизится до -8, ветер усилится до 3 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.