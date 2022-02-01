Вид на поселок Домбай. КЧР. Фото: Rdfr https://ru.wikipedia.org/

01 февраля 2022, 14:29

Работа курортов Карачаево-Черкесии ограничена в связи с непогодой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Часть канатных дорог и трасс на курортах Домбай и Архыз закрыта в связи с плохими погодными условиями.

"В связи погодными условиями работа канатных дорог в Домбае частично приостановлена. Сегодня работают канатные дороги первого уровня. Катание возможно только по лесной трассе и на учебно-тренировочном склоне", - сообщили в администрации курортного поселка.

На склонах горы Мусса-Ачитара запрещено катание вне трасс в связи с опасностью схода лавин. На курорте "Архыз" с 31 января остаются закрытыми канатная дорога "Аполлон" и трасса "Гравитация", пишет со ссылкой на администрацию "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в поселке Домбай идет снег при температура воздуха -9 градусов, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. Ночью снегопад продолжится, температура понизится до -10. 2 февраля вновь ожидаются осадки в виде снега, температура повысится до -6, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Горнолыжный сезон продлен на курорте "Эльбрус" до конца мая", "Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карачаево-Черкесии", "Курорты Северного Кавказа закрыты из-за опасности схода лавин".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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