Активист оштрафован за попытку провести сход в поселке Махачкалы

02 февраля 2022, 13:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Махачкале приговорил к штрафу в 5000 рублей активиста Абдулгамида Зайнулабидова, который пытался провести сход для обсуждения планов застройки стадиона в Сепараторном поселке Махачкалы. Требования жителей сохранить спортивную площадку будут учтены при строительстве поликлиники в поселке, заверила мэрия.

Председатель общественного совета Сепараторного поселка Махачкалы Абдулгамид Зайнулабидов оштрафован за призыв к проведению схода местных жителей для обсуждения застройки территории стадиона, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сам Зайнулабидов.

По его словам, сход должен был состояться 30 января, однако еще до его начала сотрудники полиции задержали его. "Меня отвезли в райотдел полиции, там я дал объяснение по планировавшемуся сходу. В итоге на меня составили протокол за нарушение порядка проведения публичной акции. Суд в понедельник (31 января – прим. "Кавказского узла") вынес решение об административном штрафе в 5000 рублей", - рассказал Абдулгамид Зайнулабидов.

Активист отметил, что не намерен оспаривать это постановление суда. "Нам сейчас важнее то, что творится вокруг нашего стадиона. Мы эту территорию удерживали 33 года, не давали никому ее застроить. А сейчас городские власти хотят построить на ней поликлинику", - пояснил он. Задержание он связал с тем, что в тот день на стадион приезжали представители администрации города, и его как активиста "нужно было изолировать".

Жители поселка не против появления медицинского учреждения, подчеркнул Зайнулабидов. "Мы готовы показать несколько мест в Сепараторном поселке, где прекрасно можно построить поликлинику. Но почему-то власти хотят поставить именно на стадионе. Мы хотим, чтобы этот стадион остался спортивной площадкой. Во всем поселке нет места, где люди могли бы выйти и заниматься спортом. К тому же команда Сепараторного поселка является четырехкратным чемпионом Дагестана по футболу, три раза мы брали Кубок Дагестана, в прошлом году заняли первое место на чемпионате города", - рассказал он.

Мэрия пообещала учесть пожелания жителей поселка

Пресс-служба мэрии Махачкалы сообщила, что 30 января для встречи с местными жителями в микрорайон приехали представители мэрии, горсобрания и комитета по спорту, туризму и делам молодёжи.

"Как выяснилось, поводом для беспокойства жителей явился факт появления на месте представителей подрядной организации, которая будет возводить поликлинику. В ходе встречи представители администрации города рассказали, что на земельном участке, возвращенном в собственность муниципалитета в судебном порядке, планируется возведение поликлиники на 250 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого вида. Именно эти объекты были востребованы согласно полученным многочисленным обращениям жителей микрорайона", - говорится в публикации, размещенной в тот же день на странице мэрии в Instagram.

Чиновники ознакомили жителей с проектом физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором предусмотрены и футбольное поле, и воркаут-площадка, и зоны для бега и пеших прогулок, подчеркнула администрация города.

"По итогам встречи принято решение вместе с инициативной группой жителей посёлка встретиться для обсуждения возможности подбора земельного участка для строительства дополнительных спортивных объектов, в которых нуждается сегодня население микрорайона", - отмечается в публикации.