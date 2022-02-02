Строительство трассы Агдам – Физули. Фото APA https://apa.az/ru/infrastruktura/nacato-stroitelstvo-avtomobilnoi-dorogi-agdam-fizuli-foto-469639

02 февраля 2022, 10:53

Азербайджан начал строительство трассы Агдам – Физули

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Автодорога Агдам – Физули, общей длиной почти 65 километров, станет продолжением трассы Барда – Агдам и соединит Агдам, Агджабеди и Физули.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о начале восстановительных работ на железной дороге Барда – Агдам (армянское название Агдама – Акна. – Прим. "Кавказского узла") после перехода под контроль Азербайджана Агдамского района (расположен на территориях Аскеранского, Мардакертского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). 30 ноября 2021 года начала строиться автодорога из Барды в Агдам.

В Карабахском и Восточно-Зангезурском районах начато строительство автотрассы Агдам – Физули, дорога длиной 64,8 километра и шириной 15 метров будет иметь четыре полосы движения, информировало сегодня агентство АПА со ссылкой на Госагентство автодорог Азербайджана.

Трасса Агдам – Физули станет продолжением дороги Барда – Агдам, она пройдет через территории Агдама, Агджабеди и Физули и обеспечит передвижение жителей из Барды в Агдам и Физули, и в обратном направлении, информировал сегодня Report.az со ссылкой на Госагентство автодорог Азербайджана.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Останки военнослужащего найдены в Нагорном Карабахе", "Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле автоколонны в Кельбаджарском районе", "Родные убитых в карабахской войне поделились воспоминаниями в годовщину начала боев".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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