Частичные ограничения вызвали неразбериху с графиком учебы в астраханских школах

01 февраля 2022, 12:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Астраханской области часть школ закрыта полностью, а в других карантин введен частично, сообщили местные власти. Из-за неоднородных ограничений в школьном графике возникла неразбериха, так как одни школы только закрылись на карантин, а другие уже возобновили работу, пожаловались родители школьников в Instagram.

По данным Минобрнауки Астраханской области, на 31 января в регионе 110 школ, детсадов и колледжей были полностью закрыты из-за случаев заражения коронавирусом среди воспитанников и студентов.

Еще в 67 учебных заведениях карантин введен частично, в них закрыты отдельные группы и классы. Кроме того, на дистанционное обучение переведены 97 школ Астраханской области, следует из информации, опубликованной на сайте Минобрнауки региона.

Публикация о том, что в Астраханской области часть школ закрыта, а другая часть продолжает работать, была размещена 31 января на странице Instagram-паблика astrakhantoday, на который подписаны около 63,8 тысячи пользователей. К 12.50 мск 1 февраля эта запись набрала 339 отметок "нравится" и 29 комментариев. Публикация вызвала непонимание среди комментаторов.

"Что-то поздновато инфу кидаете, завтра в школу уже идти", – заявила anyutik1160.

"Нам тоже надо было завтра. Но сегодня продлили до 7.02", – ответил ей пользователь irina._.dima.

"А первая школа сегодня вышла", – отметил пользователь arzamac16.

"32-я школа со 2 февраля начинает учиться", – написала lisunovaiuliia2.

"А мы учились и учимся, никуда не уходили", – подчеркнул пользователь ia.8530.

"Наша школа работает и дети идут учиться", – написала также julia35love.

Другая часть пользователей потребовала объяснений. "Я не поняла, эта новость к чему, продлить хотят или опоздали?" – спросила swetaseta.

"Как они учатся непонятно. Такими методами они отупеют", – заявил пользователь yunusovt_26_01.

Информация о том, что некоторые школы в Астраханской области частично закрыты из-за коронавируса также была размещена 31 января в Instagram-паблике news.astrakhan, на который подписаны около 149 тысяч пользователей. К 12.50 мск 1 февраля эта запись набрала 633 отметки "нравится" и 74 комментария.

"Все закрываются, а [ученики школы №] 59 идут в школу 1 февраля", – написала alisa.bahristova.1991.

"36-я школа, 1-й класс завтра выходит уже, а 5-й класс до 7-го числа дома. Странно как-то", – отметила iuliia.bormotova.

"Детям надо учиться, а не дома сидеть. Что за бред творится? Только в Астрахани такое у нас, дурдом полный", – возмутилась lybovsim05.

"Колледжи ушли на дистант до 5 февраля. Ну, выйдут завтра наши дети в школу и что? Кто-то больной придет, кто-то здоровый и дальше будет вирус идти", – считает julia_19740815.

Другая часть пользователей сочла опубликованную информацию в соцсети вводящей в заблуждение. "Админ [паблика] видимо пишет ложную информацию. Не верь тому, что пишут", – заявил yunusovt_26_01.

"Почему такие новости пишут? Мы завтра идём в школу, отсидели свое уже! Что-то как-то у вас не складывается", – указала ilona200527.

За сутки в Астраханской области от коронавируса скончались семь пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 2666. За сутки выявлены 522 новых случая заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 89 470, следует из информации, опубликованной 1 февраля на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Новости о введении системы QR-кодов и его последствиях на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".