Супруга кубанского Свидетеля Иеговы* пожаловалась на отсутствие сведений о нем

01 февраля 2022, 07:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Зоя Мелешко, которая является супругой осужденного за экстремизм кубанского Свидетеля Иеговы* Василия Мелешко, пожаловалась, что не видела мужа более полугода. По ее словам, в заключении он подвергается пыткам и издевательствам. Об отсутствии сведений о Василии Мелешко также заявил и его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 января стало известно, что дисциплинарная комиссия поместила в штрафной изолятор отбывающего наказание в колонии за причастность к экстремистской организации Свидетеля Иеговы* 60-летнего Василия Мелешко из станицы Холмской на Кубани. Ранее суд приговорил Мелешко к трем годам заключения за причастность к экстремистской организации.

Супруга Василия Мелешко Зоя Мелешко, пожаловалась, что у нее нет сведений о муже. "Где в настоящее время находится мой супруг, я не знаю. Мне никто не говорит, где он. Последний раз я слышала сообщение о нем от адвоката, 19 января. На тот момент он находился в штрафном изоляторе. Точные причины, за что его туда поместили, озвучены не были. Однако мы предполагаем, что так легче контролировать Свидетелей Иеговы* даже в изоляции, изолировав их от общества", – сказала Зоя Мелешко корреспонденту "Кавказского узла".

Она уточнила, что не видела супруга с 11 августа. "Мой муж не экстремист. Он добрейший души человек. Честный. Порядочный. Отличный семьянин: прекрасный муж и отец наших двоих детей и уже дедушка. Дедушкой мой супруг стал в колонии, когда его водворяли в штрафной изолятор 11 января. У нас родился внук Миша. Беременная дочь и зять были вынуждены эмигрировать, чтобы их не преследовали. Дочь родила нашего с Василием внука в эмиграции. Он и я лишены возможности его увидеть и это очень горько", – подчеркнула Мелешко.

Она добавила, что столкнулась с трудностями после заключения супруга под стражу. "Я пенсионерка. Пенсия 10 000 рублей. На эти деньги сложно выживать. Супруг не успел стать пенсионером, так как попал под новый "пенсионный закон". Он работал на заводе на большегрузе, водителем. Заработная плата поступала ему на карточку. Но карточку ему сразу заблокировали после возбуждения уголовного дела, как "экстремисту" и я не смогла воспользоваться денежными средствами", – рассказала Зоя Мелешко.

По ее словам, коллеги ее супруга выступили в его поддержку. "После вынесения приговора мужу, я пошла на его работу, чтобы забрать трудовую книжку и сообщить, чтобы его уволили. Но на работе он пользуется таким огромным уважением, что его даже не хотели увольнять и сказали, что будут ждать, когда он вернется из тюрьмы. Никто на работе его не осуждал, а наоборот, стараются поддержать и все говорили что понимают, что он ни в чем не виноват. В трудовой книжке даже не стали писать, что он уволен ввиду вынесения приговора, а сформулировали так, что он просто не может выполнять свои обязанности определенный срок", – отметила супруга осужденного.

Коллеги Василия Мерешко не считают его преступником, подчеркнула она. "Сотрудники скинулись и купили Василию несколько килограммов конфет, чтобы передать ему в тюрьму в знак своего внимания и уважения к нему. Это было очень приятно, что люди не отвернулись и все понимают, не считают мужа преступником. И в самом деле, его личность никак не вяжется с вынесенным приговором", – подчеркнула Зоя Мелешко.

По ее мнению, ее супруг осужден за веру. "Мы поженились в 1981 году. 9 лет мы не были верующими. Через 9 лет брак стал "трещать по швам". <…> У нас прекрасные, образованные дети… И вот этот приговор разрушил наше счастье. Я переживаю за мужа. У него много болезней. Ему нужно специальное питание, диета. В тюрьме в основном кормят горохом. Поэтому обострились заболевания поджелудочной железы. Ранее муж перенес аварию и у него в ключице вставлен искусственный штырь, который стал вызывать неимоверные боли. Ему ранее была показана операция, но в условиях следствия, суда и теперь тюрьмы это стало невозможным", – пожаловалась Зоя Мелешко. Она подчеркнула, что переживает, что ее супруг окончательно потеряет здоровье в условиях, в которых находится.

По ее словам, в колонии ее супруг подвергается издевательствам. "Его закрыли в ШИЗО на трое суток. Закрыли без верхней одежды. На сутки раскрыли форточку и забили туалет. Было очень холодно. В ШИЗО подъем в 5 утра, пастель забирают и поднимают. Без вещей. Сидеть не на чем. Только бетонный стол. Вася на батарее грел полотенце и носовой платок и клал на голову – они же бритые, сильно мерзла голова", – рассказала Зоя Мелешко.

У Василия Мелешко на суде был адвокат по назначению, который не производил активных действий, чтобы защищать его. Затем в дело вступили два адвоката не по назначению. Адвокат Антон Богданов был допущен к супругу, но ее к нему не пускают с 11 августа. Контакта более 10 суток с ним так же нет, добавила Зоя Мелешко.

Адвокат Антон Богданов подтвердил, что он является адвокатом Василия Мелешко, и отметил, что последний раз видел его 19 января. За что его поместили в ШИЗО ему еще неизвестно. В ИК -11 поселка Ахтарский по телефону с корреспондентом "Кавказского узла" говорить отказались, сославшись на необходимость "письменного запроса".

Репрессии в России проводятся не только в отношении аполитичных Свидетелей Иеговы*, но и в отношении всех несогласных с режимом, подчеркнул представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. "Тоталитарные режимы всегда накладывают табу на свободу мнений, вероисповедания, на альтернативные взгляды, потому, что по-другому они не могут существовать. <…> В России их пытаются изолировать от общества. Дают большие сроки. Бросают в штрафные изоляторы. Тенденция назначения сроков наказания за отсутствующие преступления, потому что вера не может быть преступлением и свобода вероисповедания закреплена к Конституции РФ", – сказал Сивульский корреспонденту "Кавказского узла".

Суды в России назначают разным людям разные сроки заключения по одной и той же статье, отметил он. "Кому то дают условные сроки, кому то 3 года, кому то даже 6 по одной и той же статье. Недавно была к 6 годам осуждена женщина. <…> Возможно это инициатива самих силовиков и судей того или иного региона России", – считает Сивульский.

Он подчеркнул, что Свидетели Иеговы* не связаны с политикой. "Мирные, культурные, добрые и законопослушные люди, почему то не устраивают тоталитарную власть. Объяснить это невозможно. Ранее из СССР в США посылали советских разведчиков, чтобы выяснить политическое управление из США организацией Свидетелей Иеговы*, но ничего не подтвердилось. Никаких связей с политикой организация Свидетели Иеговы* никогда не имела и не имеет. Мы вне политики", – подчеркнул Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов, запретив их деятельность, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия удовлетворения Верховным судом иска Минюста в отношении Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

*396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.