Спецтехника в Крмыском районе Кубани на устранении последствия подтоплений придомовых территорий. Скриншот сообщения канала Оперштаб - Краснодарский кррай https://t.me/opershtab23/4131

31 января 2022, 09:58

Власти отчитались об откачке воды из дворов жителей Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В населенных пунктах, в которых введен режим повышенной готовности, рабочие всю ночь устраняли последствия подтоплений придомовых территорий, жители хутора Веселого в эвакуационные пункты не обращались, сообщил оперштаб Кубани.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 января стало известно, что в 25 муниципалитетах Кубани в связи с непогодой введен режим повышенной готовности. В Крымском районе жителей хутора Весёлого оповестили об угрозе подтопления, подготовлены автобусы для эвакуации жителей, сообщил краевой оперативный штаб.

В хутор Весёлый завезен материал для укрепления дамбы канала, сообщил сегодня утром на своей странице в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь. Публикацию он проиллюстрировал сделанными в темное время суток фотографиями, на которых видны грузовые машины.

Об этом же сообщил в 09.23 мск краевой оперштаб. "В хуторе Весёлый Южного сельского поселения завезли материал для укрепления дамбы канала. Оперативные службы следили за ситуацией всю ночь и продолжают это делать. Уровень воды ночью не поднимался до критической отметки. В эвакуационные пункты никто не обращался. В муниципалитете до 8 февраля действует режим повышенной готовности", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале штаба.

Ведомство опубликовало также информацию о ситуации в других муниципалитетах. Так, в Горячем Ключе "река поднимается медленно", говорится в сообщении. "На территориях, подверженных подтоплению, дежурят водооткачивающие установки. По заявкам также выезжают с мотопомпами. Наиболее напряженная обстановка на улице Луговой, где вода зашла во дворы. Там продолжают откачивать воду", - отмечается в публикации.

В тех районах Сочи, где выпало наибольшее количество осадков, ночью работала техника. "По состоянию на 08.00 часов движение по основным улицам города осуществляется без затруднений. В прибрежной зоне осадков нет, проезжая часть сухая. В пгт. Красная Поляна идет снег, проезжая часть чистая, движение идет без затруднений. Доступ к социально значимым объектам обеспечен", - отчитался оперштаб.

В Туапсинском районе ночью вода также не поднималась "до неблагоприятных отметок". Движение на автомобильной дороге Майкоп - Туапсе в районе Шаумянского перевала закрыто из-за опасности схода лавин, говорится в публикации.

По данным администрации Темрюкского района, от жителей поступило более 20 заявок на подтопления придомовых территорий. "Это г.Темрюк, пос.Пересыпь, пос.Кучугуры, пос.За Родину, пос.Стрелка, ст.Старотитаровская и ст.Голубицкая. Все заявки в работе, ведут обследование территорий, откачивают воду", - сообщил оперштаб Кубани.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре слабый дождь при температуре воздуха +4 градуса, скорость ветра 6 метров в секунду. В ночь на 1 февраля также ожидаются слабые осадки, температура воздуха останется прежней, а ветер усилится до 7 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Ограничено движение транспорта у Горячего Ключа", "Вылет пяти рейсов задержан в Краснодаре из-за непогоды", "Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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