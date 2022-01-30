Сочинский нацпарк пригрозил штрафами сборщикам первоцветов

30 января 2022, 10:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С началом сезона первоцветов в Сочинском нацпарке начались рейды по выявлению тех, кто собирает и продает краснокнижные растения, сообщили в парке. Пенсионеры вынуждены торговать цветами, чтобы выжить на мизерную пенсию, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2020 года в пресс-службе национального парка Сочи сообщили, что в период появления первоцветов начинается борьба с нарушителями природоохранного законодательства. Сбором краснокнижных лесных цветов в парке занимаются в основном пенсионеры, пояснили в пресс-службе. Пенсий после оплаты коммунальных услуг с трудом хватает на минимум еды, а сбор редких первоцветов и торговля ими позволяют заработать на питание и лекарства, посетовали пенсионеры.

В лесах Сочинского национального парка расцвели первоцветы, специалисты просят не срывать цветы и не участвовать в уничтожении исчезающих растений, которые занесены в Красную книгу, покупая их, говорится в сообщении от 27 января на странице парка в npsochi в Instagram, насчитывающем 13,7 тысяч подписчиков.

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений (статья 8.39 КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность: штраф на граждан составит от 3000 до 5000 рублей с конфискацией растений, на должностных лиц - от 15000, отмечается в сообщении.

Кроме того, нарушителю предстоит еще и возместить нанесенный природе ущерб. За каждый цветок, сорванный на территории Сочинского национального парка, придется заплатить 450 рублей, а в случае продажи, покупки или пересылки растений штраф будет больше, указано в сообщении.

Первые рейды с участием работников участковых лесничеств, инспекторов по охране леса, администрации Сочи и сотрудников Росгвардии прошли 27 января, сообщила пресс-служба Нацпарка.

По данным на 10.00 мск сегодня под сообщение пользователи поставили 530 отметок "нравится" и 48 комментариев.

Часть пользователей возмутили угрозы штрафовать сборщиков цветов. Они указали, что большинство из них - пенсионеры, которые вынуждены искать способ выжить на низкие пенсии.

"Пока одним можно многомиллиардные дачи себе строить... других штрафуют за то, что смешная пенсия в 7000 рублей не прокормит, и приходится лесом "кормиться"", - написал elvira_novopoltseva.

"Все на бабку! Отличная работа! Молодцы!" - иронично заметила eco_paseka_sochi.

"Ой, бабушку оштрафовали. Гордитесь до пенсии этим, если больше нечем", - написал eco_paseka_sochi.

Пользователи заметили, что первоцветы растут и в черте населённых пунктов. "(При этом они) тоннами истребляются при строительстве, в том числе и на территории нацпарка. Показушники", - возмутилась darinia.masterskaia.

Некоторые пользователи поддержали призыв сотрудников Нацпарка.

"И правильно! Нечего рвать цветы, любуйтесь живой природой. Цените нашу планету", - написала albischka_s.

"Бабулек жалко, но пусть лучше чем то другим торгуют. Мне бы хотелось, чтобы дети и внуки ещё могли полюбоваться вживую на эти прекрасные цветы. Давайте не будем временщиками. Не все, что можно продать, нужно продавать", - поддержала nastyas_flowers.