Член Совета тейпов ингушского народа Багаудин Мякиев. Скриншот со страницы Совета тейпов Ингушетии в Instagram. https://www.instagram.com/p/B0EQy41nsPm/

19 января 2022, 02:30

Ингушский активист Багаудин Мякиев добился отмены приговора

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пятый кассационный суд в Пятигорске рассмотрел жалобу ингушского активиста Багаудина Мякиева и отменил приговор по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Отмена приговора означает направление дела на новое рассмотрение, пояснил адвокат Магомед Аушев.

Как писал "Кавказский узел", активист Багаудин Мякиев, осужденный за нападение на силовиков на митинге в Магасе, 27 августа 2020 года был  освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края в связи с отбытием срока наказания. Адвоката Магомед Аушев заявил, что защита будет обжаловать вердикт суда, так как считает его несправедливым и необоснованным.

Багаудина Мякиева задержали в апреле 2019 года. Он был заключен под стражу сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Ставропольском крае. Активист признал, что на митинге в Магасе в марте 2019 года отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев.

Пятый кассационный суд в Пятигорске 18 января отменил приговор Багаудину Мякиеву, осужденному за применение насилия на митинге в Магасе в марте 2019 года против изменения границ Ингушетии и приговоренному к одному году и 10 месяцам лишения свободы, сообщило в тот же день издание "Кавказ.Реалии"*.

На сайте Пятого кассационного суда Пятигорска есть информация о рассмотрении 18 января жалобы Багаудина Мякиева на приговор Железноводского городского суда.

Отмена приговора означает направление дела на новое рассмотрение, пояснил адвокат Мякиева Магомед Аушев. Результат этого рассмотрения  может быть любым - от полного оправдания до вынесения более жесткого приговора, сообщило со ссылкой на адвоката издание*.

"В ходе уголовного процесса Багаудин Мякиев не признал себя виновным. Он изначально собирался обжаловать приговор, так как считает его незаконным. Это его принципиальная позиция", - процитировал 18 января пояснение адвоката Магомеда Аушева ресурс "Фортанга.орг".

Если в результате нового рассмотрения наказание будет уменьшено, то Мякиев получит право требовать компенсацию, отметил Аушев.

Кассационная жалоба на приговор была подана Мякиевым в октябре 2021 года, однако и Главное управление Генпрокуратуры России в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах также подало жалобу на приговор. "По мнению прокуроров, в деле Мякиева были нарушены права подсудимого на защиту, причем, по вине адвоката", - сказал Аушев.

По мнению адвоката, прокуратура своей жалобой, поданной уже после подачи жалобы Мякиевым, хотела сместить внимание суда с невиновности активиста и его несогласия с приговором на нарушение, якобы допущенное защитой.

Сам Багаудин Мякиев заявил, что не рассчитывает на оправдательный приговор, но надеется, что из приговора уберут мотив политической вражды, добавленный Ставропольским краевым судом, из-за которого активист отсидел лишние четыре месяца. "Я хочу, чтобы мне компенсировали это время. Хотя незаконным я считаю весь приговор", - заявил Мякиев.

Первоначально Мякиева приговорили к году и 10 месяцам колонии-поселения, но позже после жалобы прокурора Ставропольский краевой суд пересмотрел дело и нашел в действиях активиста признаки политической вражды.

"Обвинение осталось прежнее - часть 1 статьи 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья), однако теперь я должен был отбывать срок в колонии общего режима. Из-за этой разницы в зачете наказания мне пришлось сидеть в тюрьме на четыре месяца дольше. Мне пересчитали срок день за полтора, а не день за два, как было в случае отбывания наказания в колонии-поселении. Месяц я отсидел в СИЗО и три месяца в колонии общего режима", - процитировало Багаудина Мякиева издание.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Amnesty International призвала прекратить преследование ингушских активистов", "Правозащитники призвали оправдать лидеров протеста в Ингушетии", "Ингушские активисты объяснили подоплеку протестов в последнем слове".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19 января 2022, 08:05

19 января 2022, 07:15

19 января 2022, 06:25

  • Власти Канады рекомендовали гражданам не посещать регионы Северного Кавказа

    Министерство иностранных дел Канады опубликовало памятку, в которой рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Ростовскую область из-за военного конфликта на Украине. В Чечню, Дагестан, Ингушетию и на Ставрополье гражданам Канады ехать не рекомендуется из-за террористической угрозы, а в Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию - из-за напряженности на границе с Грузией.

19 января 2022, 05:30

  • Жители Юга России проигнорировали опасность коронавируса во время крещенских купаний

    Во всех регионах ЮФО и некоторых регионах СКФО проходят крещенские купания с соблюдением антиковидных ограничений. Рекомендации в связи с угрозой распространения коронавируса соблюдаются и во время праздничных богослужений. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Северной Осетии, Ростовской и Волгоградской областей рассказали, почему решили совершить омовение.

19 января 2022, 05:10

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи