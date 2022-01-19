Ингушский активист Багаудин Мякиев добился отмены приговора

19 января 2022, 02:30

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Пятый кассационный суд в Пятигорске рассмотрел жалобу ингушского активиста Багаудина Мякиева и отменил приговор по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Отмена приговора означает направление дела на новое рассмотрение, пояснил адвокат Магомед Аушев.

Как писал "Кавказский узел", активист Багаудин Мякиев, осужденный за нападение на силовиков на митинге в Магасе, 27 августа 2020 года был освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края в связи с отбытием срока наказания. Адвоката Магомед Аушев заявил, что защита будет обжаловать вердикт суда, так как считает его несправедливым и необоснованным. Багаудина Мякиева задержали в апреле 2019 года. Он был заключен под стражу сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Ставропольском крае. Активист признал, что на митинге в Магасе в марте 2019 года отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев.

Пятый кассационный суд в Пятигорске 18 января отменил приговор Багаудину Мякиеву, осужденному за применение насилия на митинге в Магасе в марте 2019 года против изменения границ Ингушетии и приговоренному к одному году и 10 месяцам лишения свободы, сообщило в тот же день издание "Кавказ.Реалии"*.

На сайте Пятого кассационного суда Пятигорска есть информация о рассмотрении 18 января жалобы Багаудина Мякиева на приговор Железноводского городского суда.

Отмена приговора означает направление дела на новое рассмотрение, пояснил адвокат Мякиева Магомед Аушев. Результат этого рассмотрения может быть любым - от полного оправдания до вынесения более жесткого приговора, сообщило со ссылкой на адвоката издание*.

"В ходе уголовного процесса Багаудин Мякиев не признал себя виновным. Он изначально собирался обжаловать приговор, так как считает его незаконным. Это его принципиальная позиция", - процитировал 18 января пояснение адвоката Магомеда Аушева ресурс "Фортанга.орг".

Если в результате нового рассмотрения наказание будет уменьшено, то Мякиев получит право требовать компенсацию, отметил Аушев.

Кассационная жалоба на приговор была подана Мякиевым в октябре 2021 года, однако и Главное управление Генпрокуратуры России в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах также подало жалобу на приговор. "По мнению прокуроров, в деле Мякиева были нарушены права подсудимого на защиту, причем, по вине адвоката", - сказал Аушев.

По мнению адвоката, прокуратура своей жалобой, поданной уже после подачи жалобы Мякиевым, хотела сместить внимание суда с невиновности активиста и его несогласия с приговором на нарушение, якобы допущенное защитой.

Сам Багаудин Мякиев заявил, что не рассчитывает на оправдательный приговор, но надеется, что из приговора уберут мотив политической вражды, добавленный Ставропольским краевым судом, из-за которого активист отсидел лишние четыре месяца. "Я хочу, чтобы мне компенсировали это время. Хотя незаконным я считаю весь приговор", - заявил Мякиев.

Первоначально Мякиева приговорили к году и 10 месяцам колонии-поселения, но позже после жалобы прокурора Ставропольский краевой суд пересмотрел дело и нашел в действиях активиста признаки политической вражды.

"Обвинение осталось прежнее - часть 1 статьи 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья), однако теперь я должен был отбывать срок в колонии общего режима. Из-за этой разницы в зачете наказания мне пришлось сидеть в тюрьме на четыре месяца дольше. Мне пересчитали срок день за полтора, а не день за два, как было в случае отбывания наказания в колонии-поселении. Месяц я отсидел в СИЗО и три месяца в колонии общего режима", - процитировало Багаудина Мякиева издание.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.