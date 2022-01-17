Зоозащитники сочли слишком мягким приговор за убийство бездомной собаки в Сочи

17 января 2022, 03:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Сочи приговорен к шести месяцам ограничения передвижения по делу об убийстве битой бездомной собаки. Приговор слишком мягок, особенно если учитывать, что преступление было совершенно на глазах ребенка, считают зоозащитники. Они опасаются, что мягкий приговор будут вынесен по аналогичному делу о расстреле собаки в Дагомысе, но считают положительной тенденцией то, что в последние годы такие дела вообще доходят до суда.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года житель Сочи избил битой собаку, после чего ветеринары вынуждены были усыпить животное, а местные жители призвали наказать мужчину. Подозреваемого задержали.

Сообщение о том, что местный житель жестоко избил собаку в Сочи, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 24 августа. "Жители Сочи просят осветить ситуацию с жестоким избиением собаки Даши, всеобщей любимицы, попавшей под машину 20.08.2021 в селе Волковка города Сочи, которую забил битой мужчина. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мы поражены жестокой расправой с беззащитным животным и требуем наказания за жестокое обращение по статье 245 УК РФ", –написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Суд 14 января вынес приговор жителю Сочи, который забил битой собаку после того, как сбил ее машиной. По словам зоозащитницы Виктории Мыльниковой, его приговорили к шести месяцам ограничения передвижения. Она также отметила, что та же судья в 2019 году приговорила мужчину за расстрел кошки к 20 тысячам рублей штрафа.

Одна из потерпевших по делу на правах анонимности сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что «подсудимый вину признал и обжаловать приговор не будет».

«Несмотря на большой общественный резонанс и доведение зоозащитниками дела до суда, судья вынесла за убийство <...> весьма мягкий и лояльный <...> приговор. Это «развязывает» и другим садистам руки безнаказанно совершать новые преступления, даже на глазах у детей. Хотя статья 245 УК РФ предусматривает за жестокое обращение с животными на глазах у детей до пяти лет лишения свободы», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" зоозащитница Марина Савинова.

Максимальное наказание по части 2 статьи 245 (жестокое обращение с животными), предусматривающей наказание за совершение преступления в присутствии малолетнего - до пяти лет лишения свободы.

Савинова отметила, что в Сочи регулярно наблюдаются случаи жестокого обращения с животными, но зачастую довести их до уголовного дела и приговора не удается. «Несмотря на массовые убийства собак и кошек ядами, а также расстрелы отдельных животных среди бела дня из дротиков и винтовок, довести эти дела до суда очень сложно. К примеру, резонансное дело по собаке, в которую стрелял 14 апреля 2020 года сотрудник Центрального района администрации Сочи, за почти два года попыток зоозащитников привлечь его к ответственности, по-видимому, так и не увенчались успехом. Дело остается закрытым и, надо полагать, чиновник остался безнаказанным. Только силами волонтеров и за средства волонтеров собаку спасти удалось, но о наказании чиновнику зоозащитникам никто так и не сообщил. Все заявления остались проигнорированы», - рассказала она.

Сегодня, 17 января должен быть оглашен приговор 65-летнему сочинцу, который был обвинен по части 1 статьи 245 УК РФ за то, что стрелял в бездомную собаку в Дагомысе. Потерпевшей по делу выступает местная жительница Наталья Чежегова.

«Мужчина вину не признает и настаивает на версии самообороны. Он уверяет, что якобы собака кинулась на него. Однако кадры на видео говорят об обратном», - корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Чежеговой Сергей Костюк.

«Вооруженный человек на улицах города опасен не только для животных, но и для людей. Он может целиться в собаку или кошку, что, естественно, незаконно, а попасть в человека», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Чежегова.

С ее мнением согласна и Екатерина Шурманова. «У меня маленький ребенок. Мы часто гуляем в том месте, где стрелок ранил собаку. И когда люди стреляют средь бела дня в животных в людных общественных местах, они могут попасть и в людей. Махать битами на глазах у детей и убивать животных - поведение недопустимое. И наказание должно быть соразмерно преступлению, которое предусматривает статья 245 УК РФ, но не меньше указанного в законе. Однако суд по делу <мужчины>, забившего собаку битой, по моему мнению 14 января вынес очень мягкий приговор», - считает она.

При этом Шурманова считает положительной тенденцией то, что такие дела вообще возбуждаются, так как еще года три назад ни следствие, ни суды не применяли статью 245 УК РФ.

Юрист, зоозащитница Виктория Коневец рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что о приговоре, вынесенном 14 января, защитники прав животных узнали только со слов юриста потерпевшей. «Суды либо вообще не выкладывают подобные дела, либо выкладывают их в интернет намного позже, чем вынесен приговор», - поделилась она наблюдениями.