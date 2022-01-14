Армянские миротворцы ОДКБ покинули Казахстан

14 января 2022, 08:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Солдаты из Армении, принимавшие участие в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, вылетели в пункты постоянной дислокации.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу властей Казахстана о введении в страну сил ОДКБ. Аналитики в Ереване сочли, что отправка военных в Казахстан скажется на имидже Армении как демократического государства, а быстрый вывод миротворческого контингента выгоден Пашиняну, так как снизит давление на него внутри страны. 13 января миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане была объявлена завершенной.

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. 5 января протесты охватили весь Казахстан. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, а также удовлетворили все прочие требования протестующих, но ситуация в стране не стабилизировалась. Массовые акции протеста прекратились в Казахстане после ввода в эту страну сил ОДКБ. 13 января начался вывод миротворцев из республики.

Военнослужащие Армении, Белоруссии и Таджикистана, принимавшие участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, вылетели в места своей постоянной дислокации, информировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

Миротворцы из Армении покинули Казахстан на трех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, военные Таджикистана – на одном. Миротворцы из Беларуси вылетели на десяти самолетах, информировало сегодня РИА "Новости".

Напомним, что миротворцы из Армении в рамках операции в Казахстане занимались охраной социально важных объектов, в частности, водозабора "Дружба" и хлебозавода, Также одной из основных задач подразделения миротворцев стала защита местного водопровода от возможного отравления, так как существовала теоретическая угроза его заражения террористами, передал 12 января ТАСС.

Заявления о террористах в Казахстане – выдуманный повод, чтобы политически обосновать ввод войск, заявил ранее "Кавказскому узлу" политолог Андриас Гукасян. "Участие террористов-наемников против Армении – факт, тогда как в Казахстане говорят о мнимых террористах. ОДКБ среагировала на слухи, потому что врагом ОДКБ является не терроризм. Для ОДКБ главной задачей является сохранение авторитарных режимов в России, Казахстане, Белоруссии, Таджикистана, а теперь уже и Армении", – подчеркнул он.

Армянские миротворцы были вооружены легким стрелковым оружием, пулеметами и гранатометами. Также они привезли с собой и несколько армейских пикапов для быстрого перемещения по объектам, сообщил 11 января "Спутник-Армения".