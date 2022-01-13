Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане объявлена завершенной

13 января 2022, 16:10

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Генсек ОДКБ объявил миротворческую миссию в Казахстане завершенной и успешной, миротворцы начали передавать охраняемые ими объекты правоохранительным органам Казахстана. Армянские миротворцы в Казахстане охраняли водозабор и хлебозавод, отчиталось их начальство.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну Коллективных миротворческих сил. Аналитики в Ереване сочли, что отправка военных в Казахстан скажется на имидже Армении как демократического государства, а быстрый вывод миротворческого контингента выгоден Пашиняну, так как снизит давление на него внутри Армении.

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Позже протесты охватили весь Казахстан. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. По данным на 9 января, в ходе беспорядков погибли 164 человека. В большинстве регионов страны завершилась антитеррористическая операция. Исключением стали Алматы, Алматинская и Джамбульская области.

Миротворцы ОДКБ начали передачу социально значимых объектов, которые были взяты ими под охрану, правоохранительным органам Казахстана. Вывод миротворческого контингента начался в том числе и из Алматы, где продолжается антитеррористическая операция, сообщило сегодня Минобороны России.

"Подразделения Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнившие поставленные задачи, приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты и возвращения в пункты постоянной дислокации", - проинформировало ведомство на своем сайте.

Миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана в установленные сроки, за 10 дней, заявил сегодня генеральный секретарь организации Станислав Зась. "Миротворцы будут в запланированные сроки выведены в свои пункты постоянной дислокации", - привел его слова на церемонии завершения миротворческой операции ОДКБ "Интерфакс".

Миротворческая операция в Казахстане стала первым реальным применением коллективных сил ОДКБ, отметил Зась. Он подчеркнул, что эта операция показала, что "оборонный потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим". "Вопреки насаждаемым некоторыми нашими недругами негативным оценкам деятельности ОДКБ наша организация показала свою востребованность и эффективность, способность действовать быстро, решительно и эффективно, без промедлений, которые, как известно, иногда "смерти подобны", - процитировало его агентство.

Армянские миротворцы занимались охраной водозабора и хлебозавода

Миротворцы из Армении в рамках операции в Казахстане занимались охраной социально важных объектов, в частности, водозабора "Дружба" и хлебозавода, проинформировал командир миротворческого подразделения от республики майор Айрапет Мкртчян. По его словам, одной из основных задач подразделения миротворцев стала защита местного водопровода от возможного отравления, так как существовала теоретическая угроза его заражения террористами, сообщило 12 января ТАСС.

Заявления о террористах в Казахстане - выдуманный повод, чтобы политически обосновать ввод войск, заявил ранее "Кавказскому узлу" политолог Андриас Гукасян. "Участие террористов-наемников против Армении – факт, тогда как в Казахстане говорят о мнимых террористах. ОДКБ среагировало на слухи, потому что врагом ОДКБ является не терроризм. Для ОДКБ главной задачей является сохранение авторитарных режимов в России, Казахстане, Белоруссии, Таджикистана, а теперь уже и Армении", – подчеркнул он.

Армянские миротворцы вооружены легким стрелковым оружием, пулеметами и гранатометами. Также они привезли с собой и несколько армейских пикапов для быстрого перемещения по объектам, говорится в публикации.

Также армянские миротворцы охраняли хлебозавод в Алматы, который снабжает хлебом весь город, сообщил 11 января "Спутник Армения".