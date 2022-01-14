14 января 2022, 00:10

Военно-Грузинская дорога открыта для всех автомобилей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение большегрузов разрешено по Военно-Грузинской дороге после расчистки дорожного полотна в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на проезд большегрузов через пункт пропуска "Верхний Ларс" были введены вечером 12 января  в связи с непогодой в Грузии.

Движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге восстановлено после расчистки трассы на территории Грузии. "Разрешено движение всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации" с 16:30 мск 13 января до особого распоряжения, сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет соединяет Владикавказ с Тбилиси. Это единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Скриншот изображения с камер на КПП "Верхний Ларс" с сайта "Край земли" от 19:40 мск 13.01.2022.Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на вечер 13 января на участке дороги в Россию из Грузии дорога пустая, на самом пропускном пункте видны грузовые и легковые автомобили. На противоположной стороне дороги стоит очередь из фур, на КПП видны два грузовых и несколько легковых автомобиля. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Примечание:

"Семь трасс закрыты в Грузии из-за непогоды", "Ограничения введены на двух автотрассах в Грузии", "Военно-Грузинская дорога открыта для автобусов и легковых машин".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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