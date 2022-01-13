Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

13 января 2022, 10:06

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Ограничения на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" введены в связи с непогодой в Грузии, сообщило Управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", ранее запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге был объявлен вечером 10 января. На следующий день после расчистки дорожного полотна ограничения были сняты.

Проезд грузовиков на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России запрещен в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии. Ограничения действуют с 18.10 мск 12 января, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 09.50 мск на участке дороги в Россию из Грузии дорога пустая, на самом пропускном пункте видны грузовые и легковые автомобили. На противоположной стороне дороги стоит очередь из фур, на КПП машин нет. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет соединяет Владикавказ с Тбилиси. Это единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".