Автомобиль на Военно-Грузинской дороге. Фото: пресс-служба Дорожного департамента Грузии FB / Roads Department of Georgia https://www.facebook.com/georoad.ge/

13 января 2022, 10:06

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" введены в связи с непогодой в Грузии, сообщило Управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", ранее запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге был объявлен вечером 10 января. На следующий день после расчистки дорожного полотна ограничения были сняты.

Проезд грузовиков на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России запрещен в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии. Ограничения действуют с 18.10 мск 12 января, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 09.50 мск на участке дороги в Россию из Грузии дорога пустая, на самом пропускном пункте видны грузовые и легковые автомобили. На противоположной стороне дороги стоит очередь из фур, на КПП машин нет. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет соединяет Владикавказ с Тбилиси. Это единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Примечание:

"Семь трасс закрыты в Грузии из-за непогоды", "Ограничения введены на двух автотрассах в Грузии", "Военно-Грузинская дорога открыта для автобусов и легковых машин".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 января 2022, 12:49

13 января 2022, 12:46

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