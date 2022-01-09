Депутат Хамзаев проигнорировал призывы отвлечься от ситуации в Казахстане

09 января 2022, 13:20

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Предложение депутата Бийсултана Хамзаева о референдуме по присоединению Казахстана к России не отражает позицию Госдумы и "Единой России", указали его однопартийцы. Заявление Хамзаева лишь отталкивает Казахстан от России, указали политологи. Сам Хамзаев вопреки призывам переключиться на проблемы жителей Дагестана продолжил публично высказываться на тему Казахстана.

Как писал "Кавказский узел", 6 января депутат от Дагестана, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в связи с событиями в Казахстане выступил за проведение референдума о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией". Многие пользователи Instagram раскритиковали Хамзаева за эти слова и призвали переключиться на проблемы жителей России, в частности Дагестана.

Протесты в Казахстане начались 2 января, после повышения в два раза цены на сжиженный газ. Правительственная комиссия пообещала снизить стоимость топлива, а президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, однако утром 5 января протестующие начали штурмовать здания городских администраций, в том числе в Алма-Ате. Начались стычки протестующих с силовиками и военными.

Заявление депутата Хамзаева о референдуме по присоединению Казахстана к России подверг критике вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "В такой момент любые политические комментарии или идеи выглядят только как попытка попиариться на чужом горе. Поэтому сожалею о заявлении моего коллеги депутата Бийсултана Хамзаева. Конечно, это только его личное мнение и ничего общего ни с позицией «Единой России», ни с позицией фракции в Государственной Думе такие предложения не имеют. А с учётом трагедии с многочисленными жертвами, по меньшей мере, неуместны и вредны", - написал он 6 января в своем Telegram-канале.

Схожее мнение высказал первый замглавы думской фракции "Единой России" Вячеслав Макаров. Заявление депутата Хамзаева "не имеет ничего общего с позицией «Единой России» и фракции в Госдуме", указал он.

Слова Хамзаева – "публичная демонстрация незнания истории и географии", считает первый замруководителя фракции. "Воспринимаем заявление Хамзаева как попытку сорвать хайп на очень острой и болезненной теме", - приводятся 6 января его слова на сайте "Единой России".

Политолог Дмитрий Фетисов подверг дагестанского депутата критике за его заявление. "Практически каждый день [Хамзаев] выступает с той или иной громкой инициативой. Судя по всему, теперь он решил побороться за звание главного русского националиста", - привело 7 января слова Фетисова волгоградское издание "Остров свободы".

Критику в адрес Хамзаева озвучил также политолог и эксперт по Центральной и Средней Азии Камран Гасанов. "Это не личное мнение господина Хамзаева как человека, а заявление депутата Госдумы. Такие заявления лишь отдаляют Казахстан. Тезис Хамзаева может поддержать лишь треть населения Казахстана, местные русские, и то не все", – сказал он.

Также Гасанов поставил под сомнение выражение Хамзаева «Центральная Азия – русская земля». "Да, Россия ее осваивала в XIX-XX веках. Но до России там было много цивилизаций и ханств", - привело 6 января его слова «ФедералПресс».

Бийсултан Хамзаев, однако, 8 января вновь обратился к теме ситуации в Казахстане, опубликовав на своей странице в Instagram обращение к госсекретарю США Энтони Блинкену. "Смешно слышать, когда высокопоставленные американцы говорят о том, что русских бывает сложно "заставить уйти". Мы никуда не уходили, чтобы приходить! Россия - дом для миллионов Казахов. Казахстан - дом для миллионов русских! На территории Евразии у нас один общий дом. Но вам, Блинкен, сидя за океаном, этого не понять!" - написал он.

Некоторые пользователи соцсети после этого вновь призвали депутата обратить внимание на внутренние проблемы. "Решайте вопросы людей. Насущные вопросы людей... Вы избранник народа, и на вас сейчас многие смотрят. Представляйте вопросы дагестанцев", - написал, в частности, eldar.musayev7. "Решайте проблемы своего народа. Что ж вы лезете к соседям с советами и призывами", - посоветовал депутату naznurmiami.

Хамзаев стал не единственным депутатом Госдумы, публично заявившим о правах России рассчитывать на территорию Казахстана. Так, в 2020 году еще два депутата Госдумы - Вячеслав Никонов и Евгений Федоров - называли территорию Казахстана большим подарком «со стороны России и СССР», пишет "Новая газета".

В частности, Вячеслав Никонов заявлял, что "Казахстана просто не существовало", а "Северный Казахстан вообще не был заселен". "Они существовали, но гораздо южнее. И собственно территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза", - процитировало депутата издание.

Евгений Федоров, в свою очередь, заявлял, что Россия должна потребовать территорию соседней страны. "Раз вы не признаете это подарком, тогда отдайте. Потому что вы взяли незаконно. Потому что в 1990-м году был принят закон, подробно прописанный, за который голосовали в Казахстане, конституционный закон Советского Союза. Там много что нарушено", - привело его слова издание.