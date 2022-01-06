Призыв депутата от Дагестана присоединить Казахстан к России вызвал критику в соцсетях

06 января 2022, 16:40

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Пользователи Facebook назвали популизмом предложение депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева о присоединении Казахстана к России. Хамзаев должен удалить публикации об этом, чтобы не позорить дагестанцев, призвали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну Коллективных миротворческих сил. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Армении, а также Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Сегодня в Казахстан уже прибыли передовые подразделения Воздушно-десантных войск России. При этом официальный представитель Южного военного округа опроверг информацию об отправке в Казахстан гвардейской бригады из Каменск-Шахтинска.

Протесты в Казахстане начались еще 2 января, после повышения в два раза цены на сжиженный газ, который массово используется автомобилистами. Правительственная комиссия пообещала снизить стоимость топлива, а президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, однако утром 5 января протестующие начали штурмовать здания городских администраций, в том числе в Алма-Ате. Начались стычки протестующих с силовиками и военными. На ситуацию отреагировал, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал протестующих прекратить акции и сравнил события с той ситуацией, за которой последовал ввод федеральных войск в Чечню.

Член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступил за проведение референдума о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией". "Центральная Азия - это русская земля! В Сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной - Россией. Замечу, что сам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке. Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии!" - написал сегодня избранный от Дагестана депутат Хамзаев на своих страницах в Facebook и Instagram.

Пользователи Facebook резко негативно отнеслись к предложению Хамзаева. "А-ха-ха, зря я подписался <...>, надо же такую глупость услышать из уст депутата", - написал автор одного из наиболее популярных комментариев, Beslan Afaunov. К 16.40 мск 6 января его комментарий собрал 19 отметок пользователей. "Только такое решение может привести к миру и стабильности", - сыронизировала Зоя Чельдиева. "У депутата Хамзаева и подобных ему", - добавил Alexander Lomski. Пять пользователей поставили под комментарием Чельдиевой отметку "ха-ха".

"Не надо никуда кого-то присоединять - не нужно людей доводить до крайних шагов, о народе тоже можно позаботиться чуть-чуть чиновникам", - высказался Зубаир Гаджиевич. "В России такая же ситуация, с чем борются казахи. Смысл им присоединяться?" - удивилась Мадина Ахильгова.

Другие пользователи сочли публикацию Хамзаева позорящей дагестанцев. "Не позорь дагестанцев, брат мусульманин (в чем я лично сомневаюсь)", - написал депутату Марат Бралин. "Не позорь братьев-дагестанцев, удали свой пост", - призвал Жандос Кажибаев, комментарий которого отметили девять пользователей. "Вы подставляете всех русских в Казахстане", - добавил Nurgali Yelshibekov. Его комментарий собрал 14 отметок пользователей.

К 16.40 мск 6 января публикация Бийсултана Хамзаева в Facebook собрала 118 комментариев и 85 отметок пользователей, 23 из которых - "возмутительно". У Хамзаева 5284 подписчиков в этой соцсети.

Аналогичные комментарии оставили и читатели страницы Хамзаева в Instagram. "В своей стране ума дать не могут, ещё и Казахстан сюда тянуть, чтоб больше недовольных бедных было?" - написал andrei.ridel, собравший 98 "лайков". "И получат казахи российский МРОТ (минимальный размер оплаты труда. - Прим. "Кавказского узла") и российские цены, и будут счастливые-пресчастливые", - иронично прокомментировал идею присоединения Казахстана к России andrey78nk.

Многие пользователи соцсети призвали депутат переключиться на внутрироссийские проблемы. "Оставьте Казахстан в покое. Вы лучше нашей республикой (то есть Дагестаном. - Прим. "Кавказского узла") займитесь", - написал adilkhanov_d_d. Его комментарий собрал 270 "лайков". "Он профнепригоден, поэтому предлагает только популизм", - отметил slava_009_. "Прям дагестанский Жириновский", - отметил автор наиболее популярного комментария, samuilk, собравший 307 "лайков". "На самом деле как дагестанский Жирик - заявления громкие, да никто не поддерживает", - согласился nubik11555. "Русская земля? Что за имперские взгляды?" - удивился fogarma263, собравший 72 "лайка".

К 16.40 мск 6 января публикация Бийсултана Хамзаева в Instagram собрала 5243 "лайка" и 1156 комментариев. У Хамзаева миллион подписчиков в этой соцсети.