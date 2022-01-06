Командование отрицает отправку в Казахстан военных из Ростовской области

06 января 2022, 15:41

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Официальный представитель Южного военного округа назвал ложной информацию о переброске на подавление беспорядков в Казахстане гвардейской бригады из Каменск-Шахтинска. В составе миссии ОДКБ в страну уже прибыли тульские десантники.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну Коллективных миротворческих сил. В состав контингента вошли подразделения вооруженных сил Армении, а также России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Сегодня в Казахстан уже прибыли передовые подразделения Воздушно-десантных войск России.

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - говорится в сообщении ОДКБ. Токаев объяснил просьбу о вводе войск террористической угрозой.

Данные о переброске в Казахстан 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады, которая дислоцируется в Каменске-Шахтинском являются "бредом", заявил начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев. "Информация не соответствует действительности", - привел его слова "Ростов-на-Дону онлайн". В публикации не уточняется, отправлялись ли в Казахстан иные подразделения Южного военного округа.

Издание РБК опубликовало сегодня в своем YouTube-канале видео переброски российских десантников в Казахстан. Военные садятся в транспортный самолет, куда уже заехала военная техника. Демонстрируется и взлет самолета.

В Казахстан отправились военнослужащие 106-й тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии, уточнили "Тульские новости". Военно-транспортный борт вылетел сегодня утром из Чкаловского аэродрома в Московской области, передало Аvia.pro.

На сайтах ОДКБ и Минобороны России, по состоянию на 15.30 мск 6 января, не уточняется, какие именно воинские подразделения отправлены в Казахстан в составе миссии ОДКБ.

Напомним, что протесты в Казахстане начались еще 2 января, после повышения в два раза цены на сжиженный газ, который массово используется автомобилистами. Правительственная комиссия пообещала снизить стоимость топлива, а президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, однако утром 5 января протестующие начали штурмовать здания городских администраций, в том числе в Алма-Ате. Начались стычки протестующих с силовиками и военными. На ситуацию отреагировал, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал протестующих прекратить акции и сравнил события с той ситуацией, за которой последовал ввод федеральных войск в Чечню.