Пользователи соцсети поддержали жалобы водителя на состояние скорой помощи в больнице под Астраханью

08 января 2022, 09:30

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Астраханские власти заинтересовались ситуацией в Володарской районной больнице после жалобы водителя скорой медицинской помощи на бедственное положение "скорой". Пользователи соцсети поддержали водителя и рассказали о подобных проблемах с состоянием больниц и "скорых" в других поселках Астраханской области.

В Астраханской области, после видеообращения водителя скорой медицинской помощи Володарской районной больницы, в котором мужчина пожаловался на отсутствие ремонта и расходных материалов для автомобилей "скорой", была организована проверка работы медицинского учреждения, пишет издание Punkt-a.info.

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин выехал 7 января в Володарский район с инспекцией, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем паблике в Instagram.

"В Володарский район выехал министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин, который лично проинспектировал работу больницы и провёл беседу с водителями скорой помощи. На встрече присутствовало руководство лечебного учреждения, а также представитель медицинской общественности-заведующий отделением второго госпиталя Александро-Мариинской областной клинической больницы", - написал в своем паблике глава региона.

Губернатор уточнил, что были изучены финансово-экономические и расходные документы о закупке, расходовании и учете расходных материалов для машин скорой помощи.

"Министр дал поручение провести внутреннюю ревизионную проверку и служебное расследование. Больница продолжает работу в штатном режиме, медицинская помощь населению Володарского района оказывается планово", - говорится в сообщении Игоря Бабушкина.

Часть пользователей соцсети в комментариях на странице губернатора Астраханской области заявила, что их обеспокоила судьба пожаловавшегося водителя. "Только не увольняйте мужика!" - поддержала водителя nzharkova241221. "Очень хочется дальше новости о сдвигах в данной теме получать, а также о присутствии на работе данного водителя", - отметила larisapopova1105.

"Вот служебное расследование будет в адрес водителя, интересно, или по фактам расходования средств на ремонт и обеспечение транспорта и т.д. больницы?" - поинтересовалась ana_belllla.

"Молодец смелый. Настоящий мужчина. Кто, если не мы", - оценила действия водителя petrovskaya.natali.

Некоторые комментаторы раскритиковали способы и методы организации работы медицинского учреждения. "Задача министра общаться с руководителем заведения, чтобы узнать состояние автопарка больницы, а не с водителями, чтобы те не жаловались", - считает chizhikh.

"Слава богу, хоть министр приехал, а про рентген и флюорографию не сказали заодно. Что ничего не работает", - пожаловалась han.adelya.

"Поверьте мне, они даже не смогли рассказать о том, что у них тут происходит, потому что этот министр так орал и не слушал, что они не захотели продолжать диалог с ним. К сожалению, водители ничего не смогли сделать...", - сообщил подробности беседы _ar.dzh.

"Министру здравоохранения необходимо по всем районам проехаться с подобными проверками, а не тогда, когда у водителя от безысходности крик души на всеобщее услышанье случился", - посоветовала elenagribkovavoronina. "А зачем? У чиновников одно место начинает гореть только когда что-то случится, кто-то умрёт, как это было при пожаре в инфекционке", - ответил ей пользователь __d_a___. "А вы думаете, что они обо всем этом не знают? Ведь он и есть министр, который все это курирует и контролирует обеспечение", - заявил ruslan.abutaliev. "Да все они про все знают. Просто думают в первую очередь о себе. Во власть идут как в бизнес", - ответил __d_a___.

Местные жители рассказали о подобных проблемах с состоянием больниц и в других поселках Астраханской области.

"В посёлке Трудфронт то же самое. Дали машину, которую уже списывать надо, она вся разваривается, а деньги на запчасти и ремонт давать не хотят. На несколько сел одна скорая!" –- пожаловалась nu_nua. "А в с.Проточном вообще нету медиков. Забытое село", - заявила yulia___zarubina. "Есть в селе фельдшер, и врач приезжает с соседнего села", - ответила ей lelenka_ya.

"А в Камызякском районе не хватает бригад скорой помощи. По три дня ждём приезда помощи. Раньше в поселке Кировский была своя скорая помощь, работали четыре бригады, и все везде успевали. После "успешной оптимизации" осталось две бригады и теперь имеем, что имеем", - сообщил duet_azhar.

"Все, что творится в медицине, надо снимать и выкладывать в сети. Почему нас, первичное звено, отправляли работать без маски и перчаток, не говоря о костюмах 60 размера, без транспорта с ковидными, при этом каждый день. И зарплата не как в госпитале. Итог - заражение, на работе осложнения", - отметила mariamarksova.

"Почему не решают проблемы сразу, обязательно нужно писать, снимать ролики с жалобами, только после этого решаются всё проблемы", - заявила valentina_1963_0108.

"А чем занимается министр здравоохранения? Он хоть раз поинтересовался, как работают поликлиники, больницы. Он, вообще, чем занимается?" - поинтересовалась elena.buravkina. "Решает настолько хорошо, что поехал узнать, что твориться в сёлах только после того, как появилось видео?" - спросил qqqvik.

"Как только в сети говорят о проблемах, так сразу их решают", - заявил archi8626. "Почему необходимо кричать на весь интернет, чтобы кто-то услышал. Почему не проехать и составить план по ремонту и главное его проконтролировать", - написал prelestni.dojdik.

"Бесполезно. Пока не уберут окончательно главного врача района, там порядка не будет. Из-за него не осталось нормальных врачей, даже медсестер. Больницы, мне кажется, не делали ремонт со времён СССР", - сообщил aklbeksarsengaliev.