Офицер полка Кадырова объяснился за слова об "оккупантах" в Грозном

04 января 2022, 14:17

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В публикации о тысячах "оккупантов", убитых при штурме федеральными войсками Грозного в 1994 году, речь шла о террористах и военных преступниках, заявил капитан полка имени Кадырова Ильяс Солтаев. Опубликованная фраза была неверно интерпретирована "интернет-провокаторами", уточнил он.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 1994 года федеральные войска предприняли попытку захвата Грозного. Штурм города запомнился непрерывной стрельбой и осознанием начала настоящей войны, рассказали в 25-летнюю годовщину штурма Грозного очевидцы тех событий.

Осада столицы Чечни продолжалась в течение трех месяцев, и после ожесточенных боев город был взят российскими войсками. Потери сторон за время штурма превысили 8000 человек, а число погибших мирных жителей составило, по разным оценкам, от 5000 до 25 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Новогодний штурм Грозного (1994-1995)".

Офицер полка имени Ахмата Кадырова, капитан полиции Ильяс Солтаев заявил, что его слова о событиях 31 декабря 1994 года исказили "интернет-провокаторы", поскольку при штурме Грозного пострадали не только военнослужащие, но и "простые люди, причем не только чеченские, но и русские мирные жители".

"И для меня террористы и военные преступники, о которых я и говорил в своем посте, на одно лицо. А тех, кто начал кидать жалобы на эту публикацию, я назвал свиньями", - привела сегодня объяснение Ильяса Солтаева ЧГТРК "Грозный" на своем сайте.

По мнению Солтаева, вместо жалоб на его публикацию "провокаторам стоило высказать свою позицию или спросить у него, что он хотел сказать своим постом". "Ни одного плохого слова мной не было сказано в адрес представителей какой-либо нации", - сказал Ильяс Солтаев.

Офицер подчеркнул, что "такое ему не пришло бы в голову, поскольку глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров воспитывает в каждом жителе региона и в каждом правоохранителе настоящего патриота". "Мы живем в многонациональном государстве. За установление законности в этой республике вместе с российскими правоохранителям отдали свои жизни тысячи и тысячи чеченских парней и для меня все они являются героями. Прежде чем пытаться найти в моих словах повод для скандала, надо было спросить у меня что к чему! Повторяю для «особо умных» - я отрицательно высказался не в адрес российской армии, а в адрес военных преступников", - процитировал Солтаева телеканал.

Слова, за которые объяснился Солтаев, были опубликованы в разделе "сторис" его Instagram-аккаунта 1 января, в годовщину штурма Грозного. "На данный момент оригинал его высказывания недоступен, но скриншоты соответствующих сторис спецназовца публикует TJ: "За несколько дней чеченцы на голову разгромили отряды федералов. Сотни единиц техники, тысячи убитых оккупантов лежали на улицах Грозного". В ответ на резонанс, возникший из-за его высказываний, Солтаев опубликовал еще одну сторис, в которой заявил, что предшествующие публикации были удалены из-за пользовательских жалоб, и добавил: «Свиньи, мы так с детства вас называли»", - сообщила 3 января "Лента.ру".

По состоянию на 14.15 мск 4 января публикации, за которую Солтаеву пришлось объясняться, в его Instagram-аккаунте нет. Последняя публикация в нем – объяснение Ильяса Солтаева, процитированное телеканалом "Грозный", а предыдущая публикация датирована 24 декабря 2021 года. Аккаунт Солтаева "Инструктор_95" подписан как "Помощник командира полка им А.А Кадырова по силовому блоку" и насчитывает 322 публикации. На него подписаны 85,8 тысячи пользователей.

На слова Ильяса Солтаева об "оккупантах" и его объяснение обратил сегодня внимание и читатель "Кавказского узла" с ником salvador. "Вот так вот. Шах и мат всем "провокаторам", недругам и недоброжелателям! Прокурор может спать спокойно, никакого экстремизма в словах офицера полиции Солтаева не было, и спецрепортажа на ЧГТРК "Грозный" не ждите с извинениями от "виновника торжества" и его родных за неразумное поведение последнего. Его просто подставили нехорошие люди. А так-то он весь белый и пушистый и родину любит, и президента, и главу, и к федералам у него претензий нет, а только к каким-то военным преступникам, коих в новогоднюю ночь 1995 года на улицах Грозного "лежали тысячи"", - иронически написал он в комментарии к материалу о праздновании в Чечне Дня памяти Кунта-хаджи Кишиева.

Военное превосходство российской армии рождало у многих в Москве уверенность, что организованное сопротивление чеченцев будет сломлено уже к концу 1994 года. Однако во время новогоднего штурма Грозного атакующие потеряли много танков, оказавшихся уязвимыми на городских улицах. 18 января 1995 года состоялась встреча премьер-министра России Виктора Черномырдина с представителями Джохара Дудаева, но достигнутая договоренность о прекращении огня не была реализована на практике, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченская Республика Ичкерия".

На "Кавказском узле" опубликованы справки "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".