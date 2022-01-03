Азербайджанский пограничник задержан по делу об убийстве сослуживцев

03 января 2022, 11:43

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Младший сержант Эльхан Авазлы, объявленный в розыск после убийства трех пограничников, задержан в Лачинском районе, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", вечером 2 января на азербайджанской пограничной заставе "Губадлы" были застрелены три пограничника. Стрелявший бросил оружие и скрылся. По версии следствия, стрельбу открыл младший сержант Эльхан Авазлы (также упоминается в СМИ как Эвезли и Авазли), он был объявлен в розыск.

По данным Генпрокуратуры, младший сержант Эльхан Эвезли сегодня ночью был задержан в селе Малхелеф Лачинского района, сообщает АПА.

Продолжение расследования поручено следственному управлению военной прокуратуры. "Уголовное дело о расстреле военнослужащих Государственной пограничной службы взято под особый контроль руководством Генпрокуратуры", - цитирует сообщение Генпрокуратуры haqqin.az.

Напомним, Лачинский район перешел под контроль Азербайджана по мирному соглашению после войны в Нагорном Карабахе. Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Согласно соглашению, заключенному 10 ноября 2020 года, Баку получил контроль над двумя третями территорий Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.