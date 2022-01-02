Азербайджанский пограничник заподозрен в убийстве сослуживцев

02 января 2022, 22:34

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Один из военнослужащих по неизвестной причине открыл огонь по сослуживцам на азербайджанской пограничной заставе "Губадлы", в результате погибли три человека. Стрелявший бросил оружие и скрылся, он объявлен в розыск.

Информация об убийстве трех военнослужащих на территории отдельного пограничного подразделения "Губадлы" поступила в Государственную пограничную службу Азербайджана сегодня вечером. Как сообщили в Генпрокуратуре, на основе полученной информации Военная прокуратура и Госпогранслужба осмотрели место происшествия, а также провели другие необходимые процессуальные следственные действия.

Предварительное расследование показало, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Авазлы Эльхан Магомед оглу по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия. В результате его стрельбы были убиты военнослужащие погранзаставы, в которой он служил - старший лейтенант Исмаилов Юсиф Исмаил оглу, младший прапорщик Джалилзаде Амиль Фуар оглу и младший прапорщик Ибрагимов Рафаиль Натиг оглу, передает Trend.

В настоящее время ведутся поиски стрелявшего. В Военной прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело, передает АПА.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 ноября 2021 года 14 человек, в том числе 13 пограничников, погибли при падении военного вертолета Ми-17 Госпогранслужбы во время учебного полета на авиаполигоне Гарагейбат в Хызынском районе, еще два офицера получили травмы. Крушение вертолета Госпогранслужбы произошло из-за ошибки пилотов при посадке, сообщила Генпрокуратура.