Власти Азербайджана отчитались о передаче квартир семьям погибших солдат

02 января 2022, 13:23

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Семьям погибших солдат и инвалидам карабахской войны 2020 года переданы ключи от 80 квартир в Гяндже, а всего в 2021 году люди из этих категорий получили 3000 новых квартир, рапортовало Минтруда и соцобеспечения Азербайджана. Заявление министерства прозвучало на фоне пересмотра критериев инвалидности, из-за которого люди лишаются права на пособия.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года Минтруда и соцобеспечения Азербайджана отчиталось о вручении ключей от 50 квартир семьям погибшим в карабахской войне 2020 года, а также инвалидам, выпускникам детдомов и инвалидам от рождения. Всего в стране около 600 тысяч человек с различными категориями инвалидности, из них к началу ноября 2021 года статус инвалида был присвоен 2,1 тысячи ветеранов войны 2020 года.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Перед Новым годом Минтруда и соцзащиты вручило семьям погибших и инвалидам карабахской войны 2020 года ключи от 80 новых квартир в Гяндже, сообщает сегодня haqqin.az со ссылкой на министерство.

Все квартиры расположены в жилом комплексе, который строится по заказу Госагентства жилищного строительства. По словам замминистра Вюсала Насирли, в 2021 году люди из этих категорий получили 3000 новых квартир.

По словам замминистра, с начала 2021 года обеспечение жильем семей погибших и инвалидов 44-дневной войны происходит "вскоре после принятия их на учет". К концу года 41 тысяче человек было оказано "47 тысяч социальных услуг", пишет издание.

Вюсал Насирли отметил, что программа обеспечения жильем в 2021 году расширилась в пять раз по сравнению с тремя годами ранее. Так, к концу 2021 года более 12,1 тысячи семей погибших и инвалидов войны получили от министерства квартиры и индивидуальные дома, информирует Trend.

При этом в 2018 году людям из этих категорий было выдано 626 квартир, в 2019 году - 934, в 2020 году - 1572. До конца 2025 года планируется предоставить еще 11 тысяч квартир и индивидуальных домов семьям погибших и инвалидам войны, сообщает агентство.

Отчет министерства озвучен на фоне пересмотра критериев инвалидности

Напомним, в Азербайджане с 1 июля 2022 года начнут действовать новые критерии определения инвалидности, которые составлены "на основании стандартов ВОЗ". В частности, новая концепция определения инвалидности охватывает более широкий спектр утраты функций организма человека, выраженный в процентах. В новом законе слова "причины и степень инвалидности" заменены термином "процент утери функций", сообщил в ноябре 2021 года "Кавказскому узлу" руководитель пресс-службы Минтруда и соцзащиты Фазил Талыблы.

При этом власти Азербайджана исключили около 1500 болезней из списка заболеваний, по которому в стране выдается инвалидность. Поэтому те, кто годами получал пособие, лишаются права на них после нового прохождения комиссии, рассказал ранее "Кавказскому узлу" председатель Общества ветеранов карабахской войны Рэй Керимоглу.

Ужесточение проверок инвалидов оправданно, поскольку из-за роста безработицы люди нередко пытаются получить справку об инвалидности, чтобы затем жить на пособие, пояснил ранее "Кавказскому узлу" председатель азербайджанской Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов.

По его мнению, чтобы решить проблему, нужно расширить список болезней, по которым присваивается статус инвалида, а также не лишать пособий тех инвалидов, которые не смогли вовремя, по вызову из столицы, приехать из района в Баку для прохождения комиссии. "У некоторых родителей нет средств, чтобы отправить в Баку сына-инвалида и сопровождать его в дороге, жить в столице, пока сын лежит в больнице и обследуется", – пояснил он.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".