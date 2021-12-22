Кадр фильма "Разжимая кулаки". Кадр видео трейлера фильма "Разжимая кулаки" https://kino.mail.ru/cinema/movies/923903_razzhimaya_kulaki/#trailer

22 декабря 2021, 09:52

Фильм Киры Коваленко выбыл из списка претендентов на "Оскар"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кинокартина "Разжимая кулаки", снятая в Северной Осетии выпускницей нальчикской мастерской Александра Сокурова, не вошла в шорт-лист претендентов на получение премии "Оскар".

Как писал "Кавказский узел", Россия выдвинула на соискание премии "Оскар" фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Кинокартина вошла в лонг-лист в категории "Лучший иностранный фильм". Фильм получил гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале, приз Европейской киноакадемии за лучший монтаж, а 27 ноября - гран-при и приз за лучшую женскую роль ежегодного фестиваля российского кино в нормандском городе Онфлер.

Съемки фильма "Разжимая кулаки" проходили в Мизуре – бывшем шахтерском поселке в Северной Осетии, расположенном у Транскавказской магистрали. Мизур отгорожен от трассы звукозащитными щитами, и Коваленко использует это в своем фильме как метафору: жизнь здесь замерла, и выбраться главной героине из-за этих стен очень сложно.

В шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм" включены 15 картин из Австрии, Германии, Финляндии, Дании, Косово, Испании, Норвегии, Мексики, Ирана, Исландии, Японии, Панамы, Бутана, Италии и Бельгии. Российского фильма в списке, опубликованном на сайте Американской киноакадемии, нет.

Номинации на 94-ю церемонию вручения премии Американская киноакадемия объявит 8 февраля следующего года, сообщил сегодня РБК.

Кира Коваленко является выпускницей мастерской известного режиссера Александра Сокурова. Мастерская Сокурова была открыта в 2010 году в Нальчике. Ее известными выпускниками также являются режиссеры из Кабардино-Балкарии Владимир Битоков и Кантемир Балагов. В 2019 году Россия выдвигала на "Оскар" фильм Балагова "Дылда". Он вошел в шорт-лист номинации "Лучший иностранный фильм", но не был включен в финальный список номинантов.

Помимо призов на кинофестивалях, работы учеников Сокурова также получили и признание критиков. Сам Сокуров ранее отметил, что считает важным, что его ученики поднимают проблемы Кавказа. Он объяснил открытие мастерской в Нальчике тем, что была попытка сформировать сильную региональную инициативную группу молодых специалистов в области культуры в провинциальном городе, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Отметим также, что в шорт-лист номинации "Лучший иностранный фильм" в феврале 2021 года попала картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" о расстреле рабочих в Новочеркасске.

Примечание:

"Фильм Киры Коваленко получил призы кинофестиваля во Франции", "Владикавказские зрители поспорили о новом фильме осетинского режиссера", "Фестиваль "Кавказ обетованный" в Дербенте вызвал интерес у туристов".

Автор: "Кавказский узел"

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