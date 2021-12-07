Кадр фильма "Разжимая кулаки". Скриншот кадра из треллера фильма "Разжимая кулаки" https://kino.mail.ru/cinema/movies/923903_razzhimaya_kulaki/#trailer

07 декабря 2021, 11:32

Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии вошел в лонг-лист претендентов на "Оскар"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кинокартина режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", снятая в Северной Осетии, вошла в лонг-лист фильмов, претендующих на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм".

Как сообщал "Кавказский узел", 25 октября стало известно, что Россия выдвинула на соискание премии "Оскар" фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", снятый в Северной Осетии.

Съемки фильма "Разжимая кулаки" проходили в Мизуре – бывшем шахтерском поселке в Северной Осетии, расположенным вдоль Транскавказской магистрали. Мизур отгорожен от трассы звукозащитными щитами, что как метафору использует Коваленко в своем фильме: жизнь здесь замерла, и выбраться главной героине из-за этих стен очень сложно.

Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" включен в список претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил сегодня "Интерфакс".

В длинный список претендентов вошли 90 кинофильма. Короткий список будет объявлен 21 декабря, а номинанты на премию станут известны 8 февраля, передал сегодня ТАСС.

Напомним, что Кира Коваленко является выпускницей мастерской известного режиссера Александра Сокурова. Мастерская Сокурова была открыта в 2010 году в Нальчике. Ее известными выпускниками также являются режиссеры из Кабардино-Балкарии Владимир Битоков и Кантемир Балагов.

Помимо призов на кинофестивалях, работы учеников Сокурова также получили и признание критиков. Сам Сокуров ранее отметил, что считает важным, что его ученики поднимают проблемы Кавказа. Он объяснил открытие мастерской в Нальчике тем, что была попытка сформировать сильную региональную инициативную группу молодых специалистов в области культуры в провинциальном городе, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Также в декабре 2019 года в Чечне вызвало резкую критику предложение Сокурова президенту России Владимиру Путину "переосмыслить статус звания Героя России". "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы, и как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?" – задался тогда вопросом режиссер. Тот, кто "встал на сторону России", достоин звания Героя России, возразил Путин.

Примечание:

"Проблематика фильма "Разжимая кулаки" вызвала споры в Северной Осетии". "Ответ Путина о Кадырове разочаровал Сокурова", "Пользователи соцсетей высказались в поддержку Сокурова в споре с Кадыровым".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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