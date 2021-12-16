Омбудсмен Нагорного Карабаха указал на отсутствие доступа жителей Тагаварда на общинное кладбище

16 декабря 2021, 11:33

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Офис омбудсмена Нагорного Карабаха обратился к госорганам, российским миротворцам и международным правозащитным организациям с просьбой обратить внимание на проблему жителей Тагаварда с доступом на общинное кладбище, перешедшее под контроль Азербайджана после войны 2020 года.

Как писал "Кавказский узел, община Тагавард Мартунинского района Нагорного Карабаха в результате войны осенью 2020 года была разделена на две части: одна перешла под контроль Азербайджана, а вторая осталась у армянской стороны, и охранялась вооруженными силами Нагорного Карабаха. Российские миротворцы находились на трассе Красный Базар - Степанакерт почти в километре от Тагавард-Калера. К началу февраля в село Тагавард-Калер вернулись 140 семей. Сельчане жаловались на то, что теперь лишены источника питьевой воды и возможности заниматься земледелием и животноводством. В сентябре они потребовали установить в селе посты российских миротворцев и вооружить мужское население, чтоб обеспечить безопасное проживание людей.

10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По условиям мирного соглашения часть территории была передана под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Как обустроилось после войны село Тагавард-Калер, можно посмотреть в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" "Тагавард: сельчане возвращаются к мирной жизни".

Жители села Тагавард жалуются на то, что азербайджанская сторона не предоставляет им возможности посетить общинное кладбище, перешедшее под контроль Азербайджана после войны 2020 года, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

"За последний год жители общины Тагавард неоднократно поднимали вопрос о доступе на общинное кладбище. Кладбище находится всего в нескольких километрах от той части общины, где сегодня проживают жители Тагаварда. Люди имеют право почтить память своих близких, в том числе посещать их могилы... Хочу обратить внимание государственных органов, российских миротворцев, а также международных правозащитных организаций и организаций, выполняющих гуманитарные миссии, на этот гуманитарный вопрос", - говорится в сообщении омбудсмена, опубликованном на его странице в Facebook.

Гегам Степанян отметил, что эта проблема неоднократно поднималась на встречах с жителями общины. "Люди неоднократно обращались в государственные органы, а в начале года было письменное обращение к российскому миротворческому контингенту с просьбой посодействовать в доступе к общинному кладбищу. Но этот сугубо гуманитарный вопрос до сих пор не получается решить из-за нежелания азербайджанской стороны. Последняя встреча с жителями Тагаварда была на днях в ходе нашей поездки в село. Люди просили не забывать об их требовании и выразили надежду, что переговоры с азербайджанской стороной дадут результаты", - сказал Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что вопрос с доступом к кладбищу стоит в повестке любых встреч с делегациями чиновников.

Жительница села Тагавард Анаит Айрапетян выразила беспокойство за состояние кладбища. "У нас нет точных данных, в каком состояние наше общинное кладбище. Но, учитывая, что наше село имеет историю в несколько веков, и на кладбище есть много старинных и современных надгробных Хачкаров (камне-крестов), то не исключаем их разрушение", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина рассказала, что 18 марта жители Тагаварда собрались возле места расположения российских миротворцев в Степанакерте и передали письмо командующему российским контингентом, генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову, с просьбой обеспечить им доступ на кладбище. "К нам вышел представитель Мурадова, пообещал обсудить поднятый нами вопрос и заверил, что они сделают все возможное для обеспечения безопасности жителей Тагаварда. Мы продолжаем ждать", - отметила Анаит Айрапетян.

Местный житель Араик Саркисян сообщил, что сельчане предлагали российским военным установить блокпост рядом с кладбищем, "чтобы люди могли безопасно посетить могилы своих родных". "У меня там похоронены все родные старшего поколения. Для нас очень важно посещать могилы родных, чтить их память", - сказал он.

Гагик Саркисян, проживающий в той части села, которая отошла азербайджанской стороне, рассказал, что у него на общинном кладбище похоронены родители и много других родных. "Я никогда не оставлял могилы родителей неухоженными. А сейчас уже прошел целый год, и мое сердце надрывается, когда я представляю, в каком бесхозном состоянии могилы", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".