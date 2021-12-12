Депутаты горсобрания Избербаша вступились за главврача местной больницы

12 декабря 2021, 02:13

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Полтора года не прекращаются проверки избербашской больницы, и работники вынуждены собирать документы вместо того, чтобы лечить больных, пожаловался главный врач медучреждения Джабраил Магомедов на митинге на территории ЦКБ. Несколько депутатов городского собрания обратились к главе Дагестана с просьбой провести одну проверку, которая бы "поставила точку раз и навсегда".

На территории Центральной городской больницы Избербаша 9 декабря прошел митинг, на котором главврач медучреждения рассказал о многочисленных проверках правоохранительных органов, мешающих рабочему процессу. Работники больницы собрались из-за того, что 9 декабря сотрудники правоохранительных органов забрали в отдел начальника отдела кадров. Видеозапись, на которой его сажают в УАЗ, опубликована в Instagram-паблике dagestan.chp" насчитывающем 202 тысячи подписчиков.

На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов сопровождают мужчину к машине. Автор видео спрашивает, на каком основании его забирают, однако ответа не последовало. К публикации также прикреплен короткий ролик выступления главврача больницы Джабраила Магомедова.

В другом паблике tut_izberbash размещено его более полное выступление. Магомедов стоит на лестнице у одного из отделений больницы, вокруг него стоят сотрудники полиции, а также люди в белых халатах. Руководитель больницы говорит, что, когда он пришел в больницу, не было ни кислородного оборудования, ни лекарств, ни средств индивидуальной защиты, ни нормального питания.

"Каждый день у нас умирало по пять-шесть человек. За больницей числился долг в 169 миллионов рублей. У нас не было на счету средств. Мы не могли купить скотч, чтобы закрывать перчатки при входе в "красную зону". Мы в течение недели все организовали. Практически во все палаты провели кислород. Закрыли долги, подняли зарплату терапевтам. Все изменилось", - заявил Магомедов.

Однако, отметил он, на протяжении этих полутора лет не заканчиваются различные проверки, которые мешают нормальному рабочему процессу. "Одни уходят, другие приходят. Все требуют бумаги. Мы ксерим, печатаем, даем. И получается, что занимаемся не лечением <...> Проверки не дают нам нормально работать", - сказал он.

Главврач допустил, что в работе могут быть мелкие недочеты, но добавил, что старается работать для людей и их здоровья. "Если есть кто лучше, то пусть приходит на эту должность. Я же пришел работать для своего народа", - на эти слова собравшиеся ответили аплодисментами и криками: "Поддерживаем".

Магомедов отметил, что проверки начались тогда, когда работа медучреждения нормализовалась, а не тогда, когда это было необходимо.

На это собрание приехало также несколько депутатов горсобрания Избербаша, которые записали видеобращение к главе Дагестана Сергею Меликову. В нем отмечается, что Магомедов возглавил больницу "в сложный и трудный момент", но "ситуация была выправлена".

Одним из авторов обращения был заместитель председателя горсобрания Магомедхабиб Амиров. Помимо видеообращения в адрес главы республики было также направлено и письменное обращение, рассказал он 11 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

"Постоянные проверки УБЭП, ФОМС, Минздрава будоражат медицинский коллектив, и в этой ситуации мы решили поддержать главврача. Он этого достоин", - сказал Амиров.

Как пояснил вице-спикер горсобрания, Джабраил Магомедов был назначен на эту должность в мае 2020 года, во время разгара пандемии. "Он военный врач, майор медицинской службы. Оставив эту службу, он приехал в Избербаш и с серьезной военной хваткой и холодной головой взялся за работу. Тогда много людей умирало в Избербаше. Он смог быстро наладить работу и многое сделал для избербашцев. Возвращен долг - более ста миллионов рублей, установлены две кислородные станции. Он вытащил больницу из ямы, в которую годами затаскивали учреждение предыдущие руководители", - рассказал Амиров.

Проверки проводятся по анонимным письмам и затрагивают только последние полтора года, отметил он.

30 сентября на сессии горсобрания депутаты единогласно одобрили отчет главврача больницы Джабраила Магомедова и признали его работу удовлетворительной, отмечается на сайте городской общественно-политической газеты "Наш Избербаш".

"Главврач недавно выступил с отчетом перед собранием депутатов. Он пояснил, что удалось поднять зарплату участковым врачам, вскоре будет повышение и другим специалистам. Мы перепроверили этот отчет и выяснили, что отчет соответствует действительности, что он все это время работал добросовестно", - отметил заместитель председателя горсобрания.

Магомедхабиб Амиров с другими депутатами дважды встречался с министром здравоохранения Дагестана Татьяной Беляевой, и она заверяла их, что не имеет претензий к работе Магомедова, добавил он.

Начальник отдела кадров, как поясняет заместитель спикера, был задержан, так как является также председателем профсоюза работников горбольницы. "Его могли спокойно вызвать <...>, он приехал бы. Зачем нужно было так сажать в машину. В отделе <...> у него просто взяли объяснительную и сразу же отпустили. Оснований держать его там у них не было", - сказал он.

Депутаты, подписавшие обращение к Меликову, просят направить в Избербаш антикоррупционную комиссию для исследования финансово-хозяйственной деятельности больницы, чтобы она поставила окончательную точку в этом вопросе, добавил Амиров.

Под обращением к Меликову подписались не все депутаты, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат собрания депутатов Избербаша Серажутдин Гаджибагандов.

"Это обращение не было от всего депутатского корпуса. Это была инициатива отдельных депутатов. Нужно дождаться результатов проверки. Если ее проводит УБЭП, то значит есть основания. Просто так заходить в госучреждение сотрудники правоохранительных органов не стали бы", - предположил депутат.

Комментариями от представителей силовых структур по поводу ситуации "Кавказский узел" пока не располагает.