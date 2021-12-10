Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

10 декабря 2021, 08:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отменен запрет на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, введенный из-за непогоды, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 9 декабря движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было запрещено из-за ухудшения погоды.

Сняты все введенные ранее ограничения на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщили сегодня спасатели. "По состоянию на 07 часов 00 минут [мск] 10 декабря 2021 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", – отметило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Согласно данным с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 08.30 мск 10 декабря, въезд в Россию из Грузии свободен, на самом КПП видны несколько большегрузов. На выезде из России в Грузию видна очередь из грузовиков. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, температура воздуха составляет -7 градусов, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 11 декабря также ожидается облачная погода, похолодает до -14 градусов, прогнозируется штиль. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.