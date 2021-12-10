Идея перезахоронения Гайто Газданова вызвала споры в Северной Осетии

10 декабря 2021, 04:18

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Руководитель Северо-Кавказского мультикультурного фестиваля имени Гайто Газданова Чермен Мурашев предложил перезахоронить останки писателя в Северной Осетии. Если бы прах Газданова был захоронен в республике, это усилило бы интерес осетин к его творчеству, считают литературовед Фидар Токазов и кинокритик Индира Черджиева. Более важно проводить в Северной Осетии мероприятия и проекты, посвященные памяти писателя, уверены журналист Руслан Тотров, филолог Анжела Кудзоева и кавказовед Наима Нефляшева.

Руководитель Северо-Кавказского мультикультурного фестиваля имени Гайто Газданова Чермен Мурашев выступил с инициативой о переносе останков писателя в Северную Осетию.

Сообщение об инициативе Чермена Мурашева о переносе останков писателя в Северную Осетию поступило 9 декабря на sms-сервис "Кавказского узла". "Тема активно обсуждается в социальных сетях. Абсолютное большинство против", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Гайто Газданов собрал невероятное количество последователей, почитателей... Это нам даст идеологический культурный прорыв не только в России, но и во всем мире", - сказал Мурашев, слова которого 8 декабря привело издание Аbon.

Директор Осетинского театра Чермен Дудати идею поддержал, но заявил, что прежде необходимо изучить все документы. "Возможно, было завещание Гайто Газданова. Надо ориентироваться на его желания", - сказал он.

Гайто Газданов - русский писатель-эмигрант, прозаик, литературный критик. Автор знаменитых романов "Вечер у Клэр", "Ночные дороги", "Призрак Александра Вольфа". Он родился 6 декабря 1903 года в Санкт-Петербурге в состоятельной семье осетинского происхождения, русской по культуре, образованию и языку. В детские годы будущий писатель провел в Санкт-Петербурге, затем жил в разных городах России. В 1923 году Газданов переехал в Париж, где прожил большую часть своей жизни. Умер он в 1970 году в Мюнхене, похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа под Парижем, говорится в справке на сайте международного культурного проекта "Эксперимент".

В Северной Осетии Газданова считают не осетинским, а русским писателем, впрочем, это не является преградой, чтобы признавать его представителем осетинского этноса и культуры, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» кандидат филологических наук, главный научный сотрудник, заведующий отделом фольклора и литературы Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Фидар Токазов.

Для осетин Газданов является символом, показывающим, что если человек имеет четкие национальные корни, то вполне может стать писателем мирового масштаба, сказал Токазов.

«В академических кругах, к сожалению, никто творчеством Газданова плотно не занимается. Ранее этим увлекалась исследователь-литературовед Аза Хадарцева, но ее уже нет в живых. Широкая публика пользуется трудами литераторов, которые ранее писали о Газданове, – этого достаточно, чтобы поддерживать интерес к его творчеству. Интерес обывателя сегодня (к нему) не ниже, чем к национальным авторам», - рассказал он.

Идея о переносе праха писателя в Северную Осетию или хотя бы в Россию озвучивалась и ранее, отметил Токазов. Впервые она появилась еще во времена СССР, однако реализовать инициативу так и не решились, отметил он.

«В современном осетинском обществе тема перезахоронения Газданова актуальна. У осетин считается, что если человек умирает, то он должен быть похоронен на земле своих предков. Да, Газданов родился не в Осетии, но всегда связывал себя с регионом, в том числе потому, что здесь жил его отец. Писатель считал Осетию своем малой родиной. С другой стороны, для Франции Газданов - русский писатель, и вряд ли там возможно такое же отношение к его могиле, как в России. Я считаю, что он должен быть захоронен в России», - пояснил Токазов.

В завещании Газданова ничего не говорилось о просьбе похоронить его в Осетии, подчеркнул филолог. «Но если нет завещания, то очевидно, что разницы для него не было, где именно быть захороненным. Он вообще мог не думать, что будет с ним после смерти… Если могилу перенесут, то в Осетии появятся проекты, посвященные писателю – например, встречи, чтения. Это даст толчок изданию сочинений», - считает Токазов.

Кинокритик Индира Черджиева выступает за перенос останков Газданова в Северную Осетию. «Ничего крамольного в переносе останков нет. Думаю, он был бы не против. Он генетический осетин. Я за», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Перенос останков усилил бы внимание осетин к творчеству Газданова, считает Черджиева. Однако в Северной Осетии есть возможность организовать памятные мероприятия в честь Газданова и без переноса останков, уверена она.

Переносить останки или нет, должны решить родственники Газданова, считает кинокритик.

Политический редактор интернет-издания "Основа" Руслан Тотров рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что его отец плотно занимался изучением творчества Газданова. «Мой отец был главным редактором журнала «Дарьял» в Северной Осетии. Он - один из первых серьезных исследователей творчества Газданова. Первое собрание сочинений Гайдо опубликовано с большим предисловием за авторством моего отца», - сказал он.

В обществе есть спор – русский или осетинский писатель Гайданов, спор это давний и «вряд ли когда-то утихнет», отметил Тотров. «В Осетии есть эдакая «забава»: любого писателя, пишущего на русском языке, вычеркнуть из литераторов-осетин. Со стороны смотрится смешно. Мое убеждение, что Газданов – осетин, человек, который ощущал себя осетином, но Газданов – достояние русской литературы. И если некоторые считают, что осетинского следа в творчестве Газданова нет, это значит, что они плохо вчитывались», - сказал он.

Круг почитателей творчества Газданов «огромен», его имя в Северной Осетии на слуху, но полемических дискуссий вокруг книг писателя не ведется, продолжил Тотров. Считать Газданова одним из элементов осетинской идентичности было бы смело, отметил он. "Но Газданов – осетин. И Осетия может и должна быть местом проведения различных мероприятий в память о писателе", - сказал редактор.

При этом он считает, что Париж должен остаться последним пристанищем писателя. «Давайте не будет отнимать у великого писателя право считать домом этого город. Тяжелую, но местами и счастливую жизнь Газданов прожил там. И Париж тоже его дом. И всерьез рассуждать о перезахоронении – это нелепо. Гайто похоронен у себя дома, он жил там. Гайто покоится с миром ровно там, где и должен», - сказал Тотров.

Кандидат филологических наук, доцент Анжела Кудзоева также негативно относится к идее переноса останков Газданова. «Гайто сделал свой выбор, уехав из страны. Ситуация была такая, что он не мог остаться. И я не видела ни в одном источнике, чтобы писатель изъявлял желание быть похороненным на родине», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Кудзоева.

Куда более важно проводить в Северной Осетии дни памяти Газданова, чтения, учредить премию его имени, считает она.

Старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наима Нефляшева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что относится отрицательно к подобным инициативам. "К сожалению, люди склонны имитировать деятельность, используя громкие имена инструментально, для своего личного продвижения», - отметила она.

Тревожить прах не нужно, если нет исключительных обстоятельств, угрозы захоронению, считает Нефляшева. «Так было, например, когда перед затоплением адыгских аулов в 1970-е годы люди переносили останки своих родственников на новые кладбища», - пояснила она.

В случае с Газдановым гораздо разумнее было бы увековечить его память проведением общественных мероприятий – конференций, фестивалей, работой с их архивом, переизданием произведений, считает Нефляшева. "Это было бы гораздо эффективнее для сохранения исторической памяти и этнической идентичности, чем шумно обставленное перезахоронение", - рассказала она.

Пользователи соцсети выступили против перезахоронения Газданова

Редактор журнала «Дарьял» Алан Цхурбаев организовал на своей странице в соцсети Facebook опрос на тему: "Что вы думаете об инициативе переноса останков Гайто Газданова из Парижа во Владикавказ?". Под сообщением, опубликованным 9 декабря, пользователи, по данным на 2.40 мск 10 декабря, оставили 160 комментариев.

Мнения пользователей соцсетей относительно перезахоронения останков Газданова разделились. Большая часть авторов комментариев выступила против этой инициативы.

"Для него Париж - не чуждый пантеон. Он был там у себя дома. А вот Осетия ему чуждое место. Провёл всю жизнь вне Осетии, а мечтал бы быть похороненным в Осетии? Ни за что не поверю!"- написала пользователь соцсети Facebook Фатима Маергион.

"Не стоит этого делать, Газданов к Владикавказу не имел отношения", - отметил Сослан Зураев.

"Он сам проживал и умер во Франции, там же погребен. Разве мы наделены правом требовать эксгумации его останков и погребения во Владикавказе, где он не жил и, вероятно, не хотел жить? Может, следует ограничиться причастностью к таланту, просто по национальному признаку, а не тешить свое самолюбие, его захоронением на одной земле?! Он осетин, приятно. Этого достаточно", - считает Элина Газданова.

"А зачем? Мотивация какая? Типа Осетия - колыбель осетинской культуры и чтобы молодежь пропитывалась творениями Гайто? А она знает вообще - кто такой Гайто Газданов? Может на это лучше деньги эти тратить, чтобы Осетия была колыбелью культуры, а не просто пантеоном. Выше кто-то писал альтернативу - лучше книгу издать. Согласен, и книга нужна и ознакомительные передачи на ТВ и по инету", - считает пользователь Зураб Баззаев. Лаура Джабион предложила издать книги Газданова и установить памятник в Северной Осетии, а останки не трогать. "Останки можно оставить на месте захоронения и многих лет его проживания. А вот достойный памятник установить и на юге, и на севере Осетии было бы хорошо.

И ещё было бы кстати сделать переводы его произведений на родной язык с последующим изданием таких книг. Да, и ещё музей создать", - написала она.

Алан Гатити, напротив, считает, что останки писателя стоит перезахоронить. "Можно перезахоронить в Осетии. Так как он этнически осетин, хоть и родился и жил за её пределами", - отметил он.

Пользователи соцсети Instagram в сообществе northossetia, насчитывающем 211 тысяч подписчиков, призвали не тревожить прах Газданова. По данным на 2.30 мск пост об инициативе перезахоронений останков писателя, опубликованный 8 декабря, набрал 69 комментариев и 403 отметки "нравится".

"Человек похоронен там, где жил и умер. Спустя столько лет, наверное, не нужно его перевозить в Осетию, если об этом не просил ни он, ни его родные. Лучше помогайте живым. А усопшими гордитесь, если они того заслужили!" - написал biragon.

"Он родился и жил не в Осетии. Он никогда не стремился жить в Осетии. Потомкам не завещал перевести его прах. Он же не игрушка чтобы кто-то пиарился на его имени", - поддержал его osetia7777pravilnaya.