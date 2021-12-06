Жители семи поселков Хасавюрта остались без газа

06 декабря 2021, 12:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Газоснабжение домов в семи поселках Хасавюрта приостановлено сегодня из-за утечки на газопроводе, сообщило МЧС.

Информация о том, что в Хасавюрте на углу Махачкалинского шоссе и улицы Объединенной обнаружена утечка газа на подземном газопроводе, поступила от диспетчера ООО "Газпром газораспределение Дагестан" сегодня утром, сообщила пресс-служба управления МЧС по Дагестану.

В связи с утечкой подача газа была приостановлена. "Аварийно-восстановительные работы будут проводиться работниками ОАО "Даггаз", - говорится в публикации на сайте управления.

По данным МЧС, без газоснабжения остались жители семи поселков Хасавюрта - Юбилейный, Аркабаш, Ветеранов, Садовый, Олимпийский, Южный и Новый, информирует ТАСС.

На сайтах Росстата и Дагстата информация о числе жителей этих поселков, по состоянию на 12.05 мск, не опубликована. Всего в городском округе Хасавюрт, по данным на 1 января 2021 года, живут 146 394 человека, следует из публикации на сайте Дагстата.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Хасавюрте ясная погода при температуре воздуха +9 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 7 декабря осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +5 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.