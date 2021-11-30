Закарья Набиев объявил голодовку, чтобы добиться встречи с главой Дагестана. 30 ноября 2021 г. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла"

30 ноября 2021, 21:40

Дагестанский фермер объявил голодовку с требованием встречи с Меликовым

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Шамильского района Закарья Набиев провел пикет в центре Махачкалы, на котором заявил, что местные власти мешают ему заниматься сельским хозяйством. Фермер потребовал встречи с главой Дагестана и сообщил о начале голодовки.

Фермер из селения Хотода Шамильского района Закарья Набиев сегодня пришел на площадь Махачкалы около 10.00 мск. Он стоял с  плакатом, в котором говорилось, что он объявляет голодовку. На нем также было написано, что "за 70 лет нежизни в этой стране" он справедливости не нашел.

На протяжении последних 10 лет Закарье Набиеву препятствуют в реализации "идеи его жизни" - разбить фруктовый сад в родном селе. Он жил и работал в Махачкале, но в 60 лет все оставил и переехал жить в горы, рассказал Набиев корреспонденту "Кавказского узла".

"Я хотел в родном селе разбить фруктовый сад в заброшенном месте. Выращивать гранат, виноград, хурму. Без государственной помощи такое не потянуть. Но мне власти не то что не стали помогать, но наоборот, мешали. Два года назад ко мне отправили омоновцев, чтобы я ушел, угрожали "подкинуть, что надо". Угрозы были и моему сыну", - сообщил он.

Когда Закарья Набиев не получил поддержку в том, чтобы разбить сад, он купил двух дойных коз и два улья для пчел. По его словам, сейчас у него уже отара из ста коз и большая пасека. "На протяжении этих 10 лет я работаю по 18 часов летом и по 12 часов зимой. Каждый день, без выходных. Человек после себя должен оставить не только истории, но и что-то полезное. Поэтому моя  цель - высадить сад. Государство на такие цели выделяет деньги, оно заинтересовано в том, чтобы люди этим занимались. Но у нас почему-то все наоборот. Поэтому я хочу от главы Дагестана госгарантий и помощи в посадке сада, чтобы я смог довести свое дело до конца", - отметил  Набиев.

Примерно через час после начала акции к нему подошли сотрудники управления внутренней политики администрации Махачкалы и пригласили в мэрию, рассказал пикетчик. "Мне сначала пообещали помочь организовать встречу, а для этого нужно подробно написать о своих требованиях. Я согласился и пошел с ними. Они долго записывали с моих слов, а затем начали убеждать, что к Меликову невозможно попасть, что никакие акции и пикеты не помогут. В итоге я в администрации провел несколько часов, под вечер только вышел", - рассказал Набиев.

По его словам, голодовку он не прекращал и намерен продолжать ее неделю. "Я думал с помощью голодовки попасть на прием к главе Дагестана. Даже если не сразу, то хотя бы обозначили дату встречи. Раз я объявил голодовку, то буду ее держать семь дней. Я уже немолодой, но, думаю, выдержу. Продолжать я ее буду у себя дома, в селении. У меня хозяйство, за которым некому присмотреть, кроме меня. Я могу голодать, но мои козы нет. Сегодня, перед отъездом, я загнал их в огороженное место, еды там у них на один день. Поэтому я вынужден вернуться. Буду заниматься своими делами и честно держать объявленную голодовку", - заявил Закарья Набиев.

Он надеется, что о его акции глава Дагестана все же узнает и пригласит его на встречу. "Меликов ездит по селам, встречается с людьми. Если он хочет узнать, что творится в республике, то захочет и меня выслушать", - выразил надежду фермер.

На сайте главы Дагестана и на странице Сергея Меликова в Instagram на 21.40 мск нет комментариев относительно акции Набиева.

Примечание:

"Халитов задержан во время пикета у отдела полиции в Махачкале", "Прокуратура указала на коррупцию в Минсельхозе Дагестана", "Сельчане в Дагестане пожаловались на трудности из-за проблем с нехваткой воды".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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