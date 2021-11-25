Примирение кровников в Чечне вызвало дискуссию в соцсети

25 ноября 2021, 08:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Ингушетии умер после ДТП, и заместитель муфтия Чечни принял участие в примирении родственников погибшего и семьи жителя Чечни, который был вторым участником аварии, сообщило ДУМ Чечни в Instagram. Авторы некоторых комментариев назвали прощение водителя, скрывшегося с места ДТП, неуместным, их оппоненты указали, что примирение кровников укрепляет правопорядок.

Как сообщал "Кавказский узел", заместитель муфтия Чечни Ансар Хетиев 19 декабря 2020 года заявил, что власти региона стремятся искоренить обычай кровной мести. Это заявление прозвучало во время показательного примирения двух семей, враждовавших из-за ДТП, в котором погиб местный житель.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

ДУМ Чечни отчиталось о примирении семей

23 ноября на своей странице в Instagram Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни опубликовало запись о примирении жителей Чечни и Ингушетии. "19 ноября сего года произошел обряд примирения в селе Ассиновская Серноводского района ЧР. Трагическое ДТП произошло десятью днями ранее. Заместитель муфтия ЧР Ансар Хетиев вместе с кадием Надтеречного района Абубакаром Хайдархановым провели обряд примирения между семьями: жителя Ингушетии с.Аршты Хациева Махди Абуевича (умерший) и жителя Надтеречного района ЧР Бадиева Саварбека Салаудиевича", – сказано в публикации ДУМ.

Родственники погибшего простили жителя Надтеречного района, следует из записи. "Пострадавшая семья проявила присущее истинным верующим терпение и милосердие", – отметило Духовное управление мусульман региона.

Часть 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) предусматривает до семи лет лишения свободы. Часть 6 этой же статьи (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если нарушитель находился в состоянии опьянения или оставил место ДТП) предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Пользователи Instagram поспорили о целесообразности прощения виновного

Сообщение о примирении семей также было опубликовано 24 ноября на странице Instagram-паблика chechnya_life, на который подписаны около 335 тысяч пользователей. К 08.10 мск 25 ноября эта запись забрала около 16,2 тысячи просмотров и 15 комментариев. Часть их авторов сочла неуместным прощение одного из участников ДТП.

"Какое примирение? Забрать водительское удостоверение на всю жизнь и, как положено, отсидеть в тюрьме свое наказание", – написал arsensadyrkhanov.

"Если бы виновник аварии испытывал бы угрызения совести, не уехал бы с места аварии, пришёл бы на похороны и извинился бы как положено. Такие люди не заслуживают проявления великодушия", – считает пользователь hadidjatkahs. "Виновник аварии же умер", – ответил ему musulhanovskiy_777. "Умер жертва аварии, а виновник аварии избежал наказания", – подчеркнул пользователь hadidjatkahs.

В другом комментарии этот пользователь еще раз высказал мнение, что виновник не заслужил прощения. "Мы говорим о великодушии и прошении, а такие люди продолжают безнаказанно совершать злодеяния", – написал hadidjatkahs.

"Трагедия произошла 16 октября, а не 10 дней назад. В этой трагедии пострадал не один человек. Первый: умерший парень 25 лет Хациев Михди Абуевич, второй его двоюродный брат, который сегодня уехал в Курган на тяжёлую операцию, пострадали два молодых человека от неосторожности и не соблюдения прав виновником аварии. У нас гибнет на дорогах большое количество людей и всё это из-за того, что люди стали неосторожными... Заглянуть бы каждому виновнику в сердце каждого родителя, потерявшего ребёнка, и понять настолько они виноваты перед ними, чтобы им не жилось спокойно ни одного дня", – подчеркнул этот же пользователь еще в одном комментарии.

"Боль останется навсегда. И виновный должен соблюдать всё по нашим законам. На дорогах Чечни и Ингушетии происходят сотни аварий, и потом вот эти примирения. Аллах знает лучше, прощают ли родственники в сердцах на самом деле. И поэтому в Судный день всё будет по справедливости. Но на земле примирение снимает большой груз с семьи. Терпения всем родственникам. Это беда с обеих сторон. А он в тюрьме все равно своё отсидит", – ответил ему пользователь di_ouj.

Востоковед упрекнул власти Чечни в спекуляции обычаем кровной мести

Напомним, несмотря на то, что власти Чечни декларируют борьбу с обычаем кровной мести, спикер чеченского парламента Магомед Даудов 11 марта 2019 года объявил кровную месть популярному блогеру, критику чеченских властей Тумсо Абдурахманову. Подробности об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"

Также в сентябре 2021 года житель Чечни Ахмед Арснукаев заявил, что на него, его жену и ребенка в Стамбуле напала группа вооруженных людей, в числе которых был находящийся в розыске по обвинению в терроризме родственник семьи Наурбаевых. По словам Арснукаева, путем угроз и шантажа его заставили записать видео с клеветой в отношении властей Чечни, а также требовали записать на камеру оскорбления жен и дочерей силовиков. После случившегося он объявил кровную месть сразу четырем фамилиям: Наурбаевым, Халитовым, Мамакаевым и Ажиевым. За этим объявлением кровной мести стоит поддержка властей республики, высказал ранее корреспондент "Кавказского узла" свое мнение глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Кутаев при этом указал, что в Чечне появляется тенденция, когда близкие к власти люди получают привилегию избирательно использовать те обычаи, которые сама власть объявляет вредными. Он скептически оценил проводимую властями региона кампанию по примирения "кровников".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".