Обряд примирения кровников в Чечне. 19 декабря 2020 года. Стоп-кадр видео https://youtu.be/zZaJhDEhTrM

20 декабря 2020, 20:28

В Ножай-Юртовском районе Чечни прошло показательное примирение кровников

Государственная телекомпания "Грозный" подготовила сюжет о прощении родственниками жителя села Гордали, который погиб в ДТП, сбившего его водителя. Пользователи Instagram указали на архаичность обычая кровной мести.

Как писал "Кавказский узел", в феврале в Чечне прошли сразу три обряда примирения кровников: в Шалинском, Веденском и Надтеречном районах. Во всех трех случаях близкие преступников обращались к Рамзану Кадырову. Ряд пользователей Instagram выразил удивление в связи с прощением убийц. Принудительное примирение может привести к возобновлению конфликта, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

В селе Гордали Ножай-Юртовского района Чечни состоялось примирение двух семей, враждовавших из-за ДТП, в котором погиб местный житель Хамид Тахтабаев. В ходе обряда примирения другой участник ДТП, Мамед Орзамиев, вместе со старейшинами, родственниками и представителями муфтията приехал к потерпевшей стороне, чтобы просить прощения. Как видно на снятых телекомпанией "Грозный" кадрах, Мамеда Орзамиева подвели к родственникам погибшего в пальто с большим капюшоном, скрывающим лицо. Затем капюшон откинули.

Обряд примирения кровников в Чечне. 19 декабря 2020 года. Стоп-кадр видео https://youtu.be/zZaJhDEhTrMЗаместитель муфтия Чечни Ансар Хетиев указал собравшимся, что власти республики стремятся искоренить обычай кровной мести, сообщила 19 декабря государственная телекомпания "Грозный".

Несмотря на борьбу с обычаем кровной мести, которую декларируют власти Чечни, спикер парламента Чечни Магомед Даудов ранее объявил кровную месть популярному блогеру Тумсо Абдурахманову, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Публикация репортажа в Instagram-паблике ЧГТРК "Грозный" к 20.28 мск 20 декабря собрала 121 тысячу просмотров и 253 комментария.

Пользователь соцсети umalat_bitcoin усомнился в эффективности усилий чеченских властей. "Как можно делать все, чтобы искоренить кровную месть, когда она есть в исламе? Это могут только немусульмане искоренить", - написал он. Другие пользователи указали на архаичность обычая кровной мести. "Так у чеченцев интересно, как в эпоху мезолита живут", - высказалась luiza1rusalina.

Часть комментаторов считает, что в данном случае и не было оснований для кровной мести. "Обязательно нужно объявлять кровную месть? <...> Я понимаю еще, если намеренно пошел, убил - а тут ДТП", - написал сегодня hidjama_kizlar.

Примечание:

"Обвинения в адрес Тумсо не опровергли версию о чеченском следе в деле Хангошвили", "Пользователи Instagram раскритиковали доводы Ахмадова в споре с Тумсо", "Сюжет о "бездельниках" в Чечне спровоцировал заочный спор Тумсо и Ахмадова".

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