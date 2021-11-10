Астраханский оппозиционер пожаловался на давление силовиков после "Трусовских чтений"

10 ноября 2021, 14:10

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Секретарь астраханского отделения партии "Коммунисты России" Роман Султанов связал с политическим заказом властей вручение ему повестки по делу о нарушении противоэпидемических мер.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября силовики пришли на "Трусовские чтения", которые в связи с годовщиной Октябрьской революции проводили в Астрахани местные отделения "Коммунистов России" и "Справедливой России". Организаторы мероприятия расценили это как политическое преследование за критику областных властей.

На следующий день после "Трусовских чтений", 8 ноября, полиция запросила договор аренды, заключенный руководством бизнес-центра в Астрахани с предпринимателем и первым секретарем регионального отделения партии "Коммунисты России" Романом Султановым. За документом пришел тот же сотрудник, что приходил на чтения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Роман Султанов.

"Мне позвонила начальница охраны нашего бизнес-центра. Сказала, что пришел некий полковник, который хочет договор аренды помещения со мной. Я спустился и увидел там того же полицейского, который приходил 7 ноября. Я спросил его, что ему нужно, а он сказал: "Я от вас ничего не хочу". Но в итоге он заявил, что ему нужен договор аренды", - сообщил Султанов.

Полицейский и присоединившийся к нему человек объявили Султанову, что проводится проверка, и вручили бумагу, где было написано, что она проводится в связи с нарушением противоэпидемических норм, введенных весной 2020 года. ""Предоставьте договор аренды на помещение в рамках проведения проверки" - так было написано в этой бумаге", - указал Роман Султанов.

Ему вручили повестку с требованием явиться в отделение полиции 9 ноября по административному делу о нарушении противоэпидемических мер. "Он сказал мне, чтоб я эту повестку подписал, но я отказался. Там ни печати внизу не было, ни подписи, кто эту повестку выписал. Тогда они просто оставили мне эту повестку и ушли. Но я никуда не пошел", - рассказал Султанов. Оба документа он предоставил в распоряжение "Кавказского узла".

9 ноября управляющий бизнес-центра сообщил Султанову, что получил письмо из МВД с просьбой предоставить договор аренды. "Управляющий сказал, что даст им договор. Мол, я не могу не дать, да и что тут такого - это просто договор аренды. Я сказал: "Ну, давайте". Я считаю, это политический заказ. Я посмотрел по камерам - они 7 ноября целенаправленно пришли только к нам [на чтения]. Они говорили, что проверяли всех на предмет соблюдения антиковидных ограничений, но это не так - они зашли и сразу поднялись к нам, на третий этаж", - отметил Султанов.

В сентябре Роман Султанов баллотировался в Госдуму и, будучи кандидатом, выявлял нарушения на избирательных участках. До этого "Коммунистов России" не зарегистрировали на выборы в областную думу по партийному списку - в астраханском избиркоме заявили, что они нашли у партии поддельные подписи.

Новости о сентябрьских выборах в Астраханской области и других регионах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России", а новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа - на странице "Коронавирус рвется на Кавказ".