06 ноября 2021, 18:47

Состояние шести пострадавших от отравления в Ереване названо тяжелым

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число отравившихся после посещения пиццерии "Ташир пицца" в Ереване увеличилось до 122 человек. Шестеро из них - в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве Армении.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября в Ереване были госпитализированы 15 человек с симптомами кишечной инфекции. К вечеру 5 ноября число пострадавших возросло до 57. Инспекция продовольственной безопасности Армении отчиталась о проведении проверки двух пиццерий "Ташир пицца", где ели отравившиеся. Сегодня к утру число госпитализированных с симптомами кишечной инфекции увеличилось до 98.

Число пострадавших от отравления в Ереване возросло до 122 человек, из них 21 - несовершеннолетние. По состоянию на 16.00 по местному времени (15.00 мск) лечение в больницах продолжают 88 человек, в том числе 19 несовершеннолетних. Выписались 34 пациента, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава Армении.

64 пациента продолжают лечение в Национальном центре инфекционных заболеваний, десять - в Республиканском медцентре "Армения", 12 человек - в Институте хирургии Микаелян, двое - в медцентре Мартуни. Состояние шести пациентов врачи оценивают как тяжелое, остальных - как удовлетворительное, уточнили в министерстве.

Примечание:

"Десять сельчан в Армении госпитализированы после отравления водой", "23 человека госпитализированы с отравлением в Гюмри", "Число пострадавших от отравления в Сисиане возросло до 445".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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