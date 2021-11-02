Хадж-оператор в Дагестане объявил о возобновлении паломничества в Мекку

02 ноября 2021, 06:26

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После того, как Саудовская Аравия сняла ряд ограничений, связанных с коронавирусом, в королевство для совершения малого хаджа разрешен въезд верующим мусульманам, которые привились от COVID-19 в Турции, ОАЭ или странах СНГ, сообщил гендиректор хадж-компании "Марва-тур" Булат Курбанов. По его словам, первый перелет запланирован на 15 декабря.

Как писал "Кавказский узел", в августе хадж-операторы уведомили, что массовое свершение россиянами малого хаджа возможно только в случае признания российской вакцины от коронавируса властями Саудовской Аравии. Духовное управление мусульман России обратилось к властям королевства с просьбой легализовать "Спутник V".

В 2020 году из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии пошли на беспрецедентный шаг - лишили жителей других стран возможности совершить паломничество к мусульманским святыням в Мекке и Медине. Верующие и туроператоры надеялись, что в этом году разрешение будет получено, однако июльский хадж также прошел без иностранцев. В республиках Северного Кавказа существуют благословенные места, например, могилы выдающихся исламских деятелей, посещение которых является благим делом, однако это не заменит хаджа в Мекку, Медину и Аль-Аксу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" религиозные деятели.

Паломники из Дагестана и других регионов Северного Кавказа смогут совершить малый хадж (умру), сообщил генеральный директор хадж-компании "Марва-тур" Булат Курбанов. По его словам, прямой рейс из Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия) запланирован на 15 декабря, пишет 1 ноября ТАСС.

По словам Курбанова, после того как Саудовская Аравия сняла часть ограничений, было получено много обращений от паломников, которые имеют "сертификат о вакцинации одной из вакцин, которые признаются Саудовской Аравией". "Это люди, которые выезжали в Турцию, ОАЭ или страны СНГ и могли привиться там. Мы поняли, что можем сформировать большое количество групп из таких паломников и возобновить регулярный рейс в Джидду. Первый вылет запланирован на 15 декабря. Как и ранее, рейс будет выполняться авиакомпанией "Ютейр", - приводит издание слова Курбанова.

17 марта Духовное управление мусульман России приняло фетву (богословское заключение), согласно которой признало допустимой к использованию вакцину от коронавируса "Спутник V" с точки зрения шариата. Мусульманам не запрещено вакцинироваться, если официальная медицина утверждает о целесообразности защиты от инфекции, отметили богословы Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Дагестана, комментируя фетву ДУМ России о допустимости использования вакцины. Еще одна общероссийская организация, Духовное собрание мусульман России, выпустило аналогичную фетву в июле.

Вылеты также запланированы на новогодние каникулы. Стоимость поездки на неделю составит 1200 долларов, на две недели - 1650 долларов; в сумму включены виза, билеты в обе стороны, проживание в Мекке и Медине, информирует РИА "Дербент".

При этом уточняется, что все иностранцы по прибытии в Саудовскую Аравию должны провести три дня в самоизоляции в гостинице, затем их разделят на группы не более 50 человек. На умру допускаются мусульмане в возрасте от 18 до 50 лет с отрицательным ПЦР-тестом. Они должны соблюдать санитарные требования, в частности носить маски и не нарушать социальную дистанцию.

На сайтах Духовного управления мусульман Российской Федерации и муфтията Дагестана информации о возобновлении малого хаджа по данным на 05.00 мск сегодня, 2 ноября, нет.

Духовное управление мусульман (ДУМ) России совместно с правительством страны направили письма властям Саудовской Аравии (КСА) о признании вакцины "Спутник V", чтобы привитые ею верующие могли совершить малый хадж. Совершить малый хадж можно до конца Рамадана, то есть до начала мая 2022 года, и желание сделать это изъявили уже несколько сотен россиян, со ссылкой на первого заместителя председателя ДУМ России Рушана Аббясова передал 9 августа ТАСС.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Помимо хаджа, который совершается в определенное время в году, существует еще умра, или малый хадж - посещение тех же святынь, но в другие дни, указано в материалах раздела "Справочник" на "Кавказском узле".